Apple Arcade.. إليك كل ما تريد معرفته عن خدمة الألعاب الجديدة من آبل

يشهد عالم الألعاب الإلكترونية تطورات هامة خلال الفترة الحالية، حيث أطلقت آبل أخيرًا خدمة الألعاب الجديدة القائمة على الاشتراك (آبل آركيد) Apple Arcade والتي سبق وأعلنت عنها لأول مرة خلال شهر مارس الماضي.

أطلقت آبل الخدمة على نطاق واسع في 19 سبتمبر الماضي في أكثر من 150 دولة، مع ألعاب متعددة جاهزة للعب، ومن بين الألعاب الرئيسية في الخدمة: The Enchanted World، وWhere Cards Fall، وShinsekai: Into the Depths.

كما ستنضم جوجل إلى هذه المنافسة خلال شهر نوفمبر القادم بإطلاق خدمة Stadia – وهي خدمة ألعاب ستسمح للاعبين ببث الألعاب على متصفح كروم، أو جهاز التلفزيون المتصل بجهاز البث Chromecast Ultra، أو على هواتف Pixel.

هناك أيضًا خدمة الألعاب التابعة لشركة مايكروسوفت (Project xCloud)، والتي ستسمح للاعبين ببث الألعاب بطريقة مماثلة لبث الأفلام عبر منصة نتفليكس، وذلك عندما تصل للمستخدمين في عام 2020.

لكن آبل تتبع نهجًا مختلفًا في خدمتها Arcade، فبدلًا من بث الألعاب على الإنترنت، سيتمكن لاعبو خدمة Arcade من تنزيل الألعاب، وتشغيلها في وضع عدم الاتصال.

قالت آبل: “إن خدمة Arcade ستكون حصرية لعملائنا، ولن تتوفر على خدمات أخرى، ستكون الخدمة متاحة عبر أجهزة آبل فقط، وستعمل مع وحدات التحكم من مايكروسوفت Xbox One S، وبلاي ستيشن DualShock 4، والتي يجب أن توفر طريقة لعب أكثر تنوعًا”

إليك كل ما تريد معرفته عن خدمة الألعاب الجديدة من آبل Apple Arcade:

1- ما هي Apple Arcade؟

يضم متجر تطبيقات آبل أكثر من 300 ألف لعبة، لذلك يعتبر اكتشاف الألعاب الجديدة تحديًا كبيرًا، ومساعدة المستخدمين على القيام بذلك هو هدف رئيسي لمطوري الألعاب. تقول آبل: “إن هذا جزء من سبب قيامها بإنشاء خدمة Arcade”. وتطلق عليها أول خدمة اشتراك للألعاب في العالم تتيح مجموعة ألعاب واسعة ويمكن الاستمتاع بها عبر الأجهزة المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة التلفاز.

ستوفر خدمة الاشتراك في الألعاب أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية، حيث عملت آبل مع المطورين الأكثر إبداعًا لإنشائها، وأكدت أن الألعاب لن تكون متاحة على الأجهزة المحمولة الأخرى، ولن تكون جزءًا من خدمات الاشتراك الأخرى، وتتضمن الخدمة أنواع عديدة من الألعاب، أبرزها: الألعاب المتعددة اللاعبين، وألعاب الواقع المعزز، كما أكدت آبل أنها ستضيف ألعابًا جديدة بمرور الوقت.

2- ما هي قيمة الاشتراك في الخدمة:

تتيح خدمة Apple Arcade لمستخدمي أجهزة آبل إمكانية الوصول إلى العشرات من الألعاب بدون إعلانات مقابل رسوم شهرية قيمتها 4.99 دولارًا، وذلك عبر هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وأجهزة آيبود تاتش (iPod touch)، ومنصة آبل تي في (Apple TV)، وحواسيب ماك، مما يسمح للمشتركين بمتابعة اللعب من حيث توقفوا عبر أي جهاز.

3- هل تتضمن الخدمة ميزة المشاركة العائلية؟

نعم؛ سيسمح اشتراك Apple Arcade بقيمة 4.99 دولارًا بحد أقصى لستة أفراد من العائلة بالوصول إلى الألعاب، ولكنك تحتاج فقط إلى ضبط إعداد Family Sharing، والذي يتطلب من جميع أفراد الأسرة أن يكون لديهم بطاقة الائتمان نفسها المرتبطة Apple ID الخاص بهم.

4- ما هي الألعاب التي تتضمنها الخدمة؟

تتعاون آبل مع المطورين المستقلين، وشركات الألعاب ذات الأسماء الكبيرة لإنشاء ألعاب جديدة وحصرية لخدمة Apple Arcade، وعند الإطلاق كان هناك أكثر من 50 لعبة جاهزة للتنزيل، وقالت آبل: “إن كتالوج الألعاب سيتجاوز 100 لعبة، حيث ستقدم ألعابًا جديدة على مدار الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى ألعاب جديدة كل شهر”.

يوجد الآن أكثر من 50 لعبة جاهزة للتنزيل عبر مجموعة واسعة من الفئات، ومن أبرزها:

Assemble With Care (usTwo)

Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies)

Grindstone (Capybara Games)

WHAT THE GOLF? (The Label)

Card of Darkness (Zach Gage)

LEGO Brawls (LEGO)

Patterned (Borderleap)

Stellar Commanders (Blindflug Studios)

Where Cards Fall (Snowman)

Overland (Finji)

Exit the Gungeon (Devolver Digital)

Rayman Mini (Ubisoft)

Spaceland (Tortuga Team)

Agent Intercept (PikPok)

Punch Planet (Block Zero Games)

Ballistic Baseball (Gameloft)

5- أين يمكنك العثور على ألعاب Apple Arcade؟

أضافت آبل علامة تبويب Arcade إلى متجر التطبيقات، حيث ستتمكن من العثور على جميع الألعاب المضمنة في الخدمة بسهولة.

بمجرد تثبيت إصدار نظام التشغيل iOS 13، سيكون لديك حق الوصول إلى الخدمة عن طريق فتح متجر التطبيقات، وتحديد علامة التبويب (Arcade)، وستظهر لك رسالة تقول: جربها مجانًا.

وبمجرد النقر فوق جربها مجانًا، ستبدأ في عملية الاشتراك في (Apple Arcade)، والتي تتضمن نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد.

6- هل يوجد إعلانات؟

لا؛ ويعتبر ذلك من أهم ميزات خدمة Apple Arcade، حيث لا تتضمن جميع الألعاب المقدمة تحت الخدمة أي إعلانات أو أي عمليات شراء إضافية داخل التطبيق أو تكاليف إضافية للوصول إلى المحتوى.

ونظرًا لعدم وجود إعلانات، لا يوجد أيضًا أي تتبع للإعلانات، لذا فإن خصوصية المستخدم محمية، وستُضمن جميع الترقيات والإضافات المستقبلية في سعر الاشتراك.

7- هل يمكن شراء ألعاب Apple Arcade بشكل منفصل؟

لا؛ حيث تتوفر الألعاب في متجر تطبيقات آبل من خلال خدمة Arcade فقط، ولا يمكن شراء أي منها بشكل فردي دون الاشتراك في الخدمة.

8- هل يمكن لعب ألعاب Apple Arcade في وضع عدم الاتصال؟

نعم، ستتيح لك آبل تنزيل هذه الألعاب وتشغيلها حتى بدون اتصال، حيث يمكنك تنزيل ألعاب الخدمة مثل أي لعبة أخرى في متجر التطبيقات، ولكن من خلال علامة التبويب Arcade فقط.

9- ما الأجهزة التي يمكن تشغيل الخدمة عليها؟

يمكنك لعبها على هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وأجهزة آيبود تاتش (iPod touch)، وحواسيب ماك، ومنصة آبل تي في (Apple TV) حيث يوجد علامة تبويب جديدة مخصصة تحمل اسم Arcade في متجر التطبيقات.تدعم بعض الألعاب وحدات التحكم المصممة لهواتف آيفون (Made For iPhone controllers)، بالإضافة إلى وحدات تحكم PS4، وXbox.

بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS؛ وصلت Apple Arcade إليها يوم 19 سبتمبر مع إصدار iOS 13، أما أجهزة آيباد، وApple TV فقد وصلت إليها يوم 30 سبتمبر، وستصل لأجهزة ماك خلال شهر أكتوبر الحالي مع وصول نظام التشغيل MacOS Catalina المنتظر.

وبناءً على ذلك؛ يمكنك بدء لعبة على أي جهاز، ثم التبديل إلى جهاز آخر لتستأنف اللعبة من حيث توقفت آخر مرة. كما تقول آبل “إن Arcade سيتيح للوالدين التحكم في (وقت الشاشة) Screen Time أثناء لعب الأطفال”.

10- ماذا عن الخصوصية؟

تقول آبل: “إن ألعاب Apple Arcade لا يمكنها جمع أي بيانات عنك، ولا يمكنها تتبع معلومات حول كيفية لعبك اللعبة دون موافقتك، حيث يوجد أذونات فردية تمنحك التحكم في المعلومات الشخصية التي تشاركها”.