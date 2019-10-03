جوجل للتسوق تحصل على العديد من الميزات المفيدة

عمدت شركة جوجل إلى تجديد منصة التجارة الإلكترونية الخاص بها المسماة جوجل للتسوق (Google Shopping)، وأعلنت عن إعادة تصميم نسخة الويب والأجهزة المحمولة من بوابة (Google Shopping) في الولايات المتحدة.

كما أطلقت شركة ماونتن فيو ميزة جديدة للتوصية بالأزياء والموضة لعدسات جوجل (Google Lens)، وهي أداة البحث والرؤية الحاسوبية العاملة بالذكاء الاصطناعي.

وتصف جوجل البوابة الجديدة بأنها تبسط تجربة اكتشاف المنتجات، وأوضحت الشركة عبر منشور جديد على مدونتها بعض الميزات الجديدة، بما في ذلك ميزة تتبع الأسعار.

وأشارت الشركة إلى أنها أعادت تصميم (Google Shopping) لجعل الأمور أكثر بساطة، بحيث تجمع الخدمة معلومات التسوق عبر الويب ومن المتاجر المحلية لتسهيل البحث على المستخدمين.

وقالت جوجل: يشكل الويب عند التسوق مصدرًا لا نهاية له للأفكار والمنتجات والخيارات، لكن العثور على الخيار المفضل ومقارنته مع الخيارات المتاحة والحصول على أفضل الأسعار ما يزال يتطلب الكثير من العمل.

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وهناك الآن صفحة رئيسية مخصصة تحتوي على اقتراحات للمنتج، بالإضافة إلى أقسام جديدة تسمح بإعادة ترتيب العناصر الشائعة أو الغوص بشكل أعمق في فئة المنتج.

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وأصبحت روابط الشراء إلى المتاجر القريبة والمتاجر عبر الإنترنت أكثر بروزًا من ذي قبل، ويتيح عامل تصفية البحث الجديد البحث على وجه التحديد عن العناصر الموجودة في المخازن في المتاجر الواقعة على مسافة قصيرة من المستخدم.

وتتيح ميزة تعقب الأسعار الحصول على جدول بياني بسعر المنتج بمرور الوقت، مع الحصول على تنبيه عبر الهاتف والبريد الإلكتروني عندما ينخفض ​​سعر المنتج إلى سعر معين مسبقًا.

وتبرز جوجل أيضًا المتاجر التي تتكامل مع (Google Checkout)، وهي خدمة الدفع عبر الإنترنت المرتبطة بحسابات المستخدمين في جوجل.

وتوضح خدمة صور جوجل الآن ما إذا كان المنتج الذي يبحث عنه المستخدم ما يزال متاحًا أو نفد المخزون من متجر معين.

وكما كان من قبل، فإن هذه المشتريات مدعومة بضمان جوجل، والذي يوفر الحماية لطلبات الشراء التي تصل إلى 2500 دولار، بما في ذلك الضرائب والشحن، وتقول الشركة: إنها تواصل الاستثمار في منتجات الطاقة النظيفة لتعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن كل شحنة تساعد على توصيلها.