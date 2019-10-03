شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة العدل الأوروبية تلزم المواقع بموافقة المستخدمين على "الكوكيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت محكمة العدل الأوروبية إنه على مستخدمى الإنترنت الموافقة بفعالية على الشركات التى تخزن ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز"، التى تستخدم لتتبع سلوك التصفح عبر الإنترنت فى حكم قد يؤثر بشكل كبير على تنظيم الخصوصية الإلكترونية.

نقلاً عن موقع Gadgetsnow الهندى، اتخذ الاتحاد الألمانى لمنظمات المستهلكين إجراء قانونى ضد شركة Planet49 على الإنترنت، والتى كان لديها اختيار مسبق للسماح باستخدام ملفات تعريف الارتباط، حيث تقوم ملفات تعريف الارتباط وهى عبارة عن البيانات المرسلة من موقع ويب والمخزنة على جهاز كمبيوتر المستخدم بجمع المعلومات للمساعدة فى استهداف المستخدم بالإعلانات.

وجادلت منظمة المستهلك بأن هذا الأمر غير قانونى لأن الترخيص لم يتضمن موافقة صريحة من المستخدم، ولكن طلبت محكمة العدل الألمانية الاتحادية توجيهات من أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى للحكم فى القضية فيما يتعلق بقوانين الاتحاد الأوروبى المتعلقة بخصوصية الإنترنت، قائلة إن قانون الاتحاد الأوروبى يهدف إلى حماية المستهلكين من التدخل فى حياتهم الخاصة".

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وقالت المحكمة فى بيان صحفي: "خانة الاختيار المحددة مسبقًا غير كافية"، مضيفة أن موافقة ملف تعريف الارتباط يجب أن تكون محددة وصريحة وأن الضغط فوق زر للمشاركة فى لعبة أو تصفح موقع ويب ومن خلال السماح بملفات تعريف الارتباط لم يكن كافيا".

قضت محكمة الاتحاد الأوروبى أيضًا بأنه يتعين على مزودى الخدمة إبلاغ المستخدمين بشكل كامل بما فى ذلك المدة التى ستعمل بها ملفات تعريف الارتباط وما إذا كان يمكن للأطراف الثالثة الوصول إلى البيانات التى تم جمعها.