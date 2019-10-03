شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجليد الأزلى الروسى قد يذوب خلال 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجح فريق من العلماء ذوبان الجليد الأزلى الذى يغطى نحو 50% من الأراضى الروسية، قرب مدن فوركوتا وساليخارد وتشيتا وأولان أوده وبيتروبافلوفسك – كامتشاتسكى فى سبيبيريا والشرق الأقصى، حسب روسيا اليوم.

وصرح بذلك العالم فى المعهد الروسى لبحوث القطبين الشمالى والجنوبى أليكسى يكايكين فى حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال الباحث إنه أعد بالتعاون مع زملائه فى المعهد نهاية سبتمبر الماضى تقريرا حول تغيرات مناخ الأرض بعنوان "المحيط والجليد الأزلى فى المناخ المتغير".

وافترض معدو التقرير أن الجليد الأزلى يمكن أن يذوب بحلول عام 2100 على عمق 3 – 4 أمتار.

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لكن عملية ذوبانه ستختلف من منطقة إلى أخرى وستبلغ أقصى عمق لها على جوانب منطقة الجليد الأزلى.

وأشار إلى أن حدود منطقة الجليد الأزلى ستتقدم نحو شمال روسيا لتبلغ مدن ياكوتسك وإيغاركا وماجادان فى شمال سيبيريا.