كيف تقوم ببناء Gaming PC جهاز للألعاب بكل سهولة

Gaming PC او اجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب هي من المواضيع التي تستدعي اهتماماً شديداً خاصة فيما يتعلق ببناء جهاز كمبيوتر قوي مخصص للألعاب. خاصة ايضاً ان كانت هذه اول مرة لك في بناء الجهاز من البداية. الامر عكس ما يمكن ان تتصور ليس صعباً بل هو من اسهل الأمور التي يمكن ان تمر بها. احساسك بأن الأمر صعب هو ما يجعلك لا تريد المخاطرة خاصة ان كانت هذه اول مرة لك في بناء جهازك الخاص. هذا الدليل سيساعدك على بناء جهازك الخاص بسهولة بدون مشاكل

ماذا تحتاج لأول Gaming PC تقوم ببنائه ؟

مجموعة مفكات برأس philips بأحجام مختلفة و ممغنطة

لوحة ممغنطة لتمسك بالمسامير المختلفة

مجموعة من مثبتات المراوح المطاطية لتمنع الإهتزازات الخاصة بمراوح التبريد

فلاشة عليها نسخة Windows جاهزة للتثبيت

قطع الجهاز الذي ستقوم ببنائه

تعريفات القطع التي قمت بشرائها

اهمية فلاشة الـWindows

اذا كنت ستستعمل قرص تخزين قديم عندك مثبت عليه الـWindows بالفعل لا انصحك بإستعمال هذه النسخة المثبتة. و ذلك لأنك تقوم بالتحويل الى جهاز جديد. اي انك ستقابل تغييرات عديدة في الجهاز من ناحية الـHardware. بالتالي فإن اي تعريفات مثبتة بسبب الجهاز القديم لا فائدة منها و تستهلك من المساحة بلا داع. لذلك من الأفضل تثبيت Windows من البداية بعد بناء الجهاز الجديد. ليس الأمر صعباً و قد شرحنا كيفية تحميل و حرق الـWindows في موضوع سابق. يمكنك قرائة هذا الموضوع على موقعنا

اقرأ الموضوع من هنا

اهمية مجموعة المفكات و اللوحات الممغنطة

اغلب -او كل- اجهزة الكمبيوتر و قطع الكمبيوتر تستعمل مسامير من نوع philips. لمن لا يعرفها فهي المسامير التي رأسها بها مسار المفك على شكل علامة +. و تعرف المفكات الخاصة بها بإسمي GM او صليبة. نسبة الى شكل الـ+ في المفك. ستحتاج الى مفكات ممغنطة لتمسك بالمسامير. كيلا تضيع منك اي مسامير و انت تعمل على بناء الجهاز. و في نفس الوقت اللوحة الممغنطة ستساعدك على الإمساك بالمسامير بدون ان تضيع منك. كل مسمار تتعامل معه مهم في التركيب. فلا تضيع اي مسمار منهم

لتركيب الـ Gaming PC

1- حدد مواصفات التجميعة بناء على حدودك المالية

في البداية يجب ان تحدد الحد المالي الذي لن تزيد عنه في شرائك للجهاز و بناء على هذا الحد ستحدد القطع التي يمكنك شرائها من اجل الجهاز. تذكر بأنك في عملية بحثك ستحتاج ان تستغرق وقتاً طويلاً في البحث. لتتجنب الخروج عن الحد المالي لك. و تشتري قطعاً متوافقة مع بعضها البعض. لتتجنب تأثير عنق الزجاجة Bottle neck effect. ليعمل جهازك الجديد بكل سلاسة و قوة. يمكنك متابعة القرائة لتعرف معنى الـBottle neck Effect

تابع الفيديو التالي لمعرفة اساسيات شراء الـMotherboard

تأثير عنق الزجاجة Bottle neck Effect

تصور انك تحاول المشي في مسار مخصص للعجل. هل ستستطيع ؟. الإجابة لا لأنه ببساطة مسار الدراجات لا ينفع للسيارات و ضيق على السيارات. هذا هو نفس الأمر في اجهزة الكمبيوتر. يجب ان تكون قطع الجهاز متناسقة مع بعضها البعض لتستطيع تقديم الأداء الأعلى الممكن. يأتي تأثير عنق الزجاجة نتيجة بأن المعالج و كارت الشاشة لا يتوافقان معاً بأن احدهما احدث و اعلى من الآخر. لنفرض ان المعالج اعلى و افضل من كارت الشاشة بشكل كبير. نتيجة لأن المعالج افضل فسيقدم اداء و سرعة اعلى من ما يقدمها كارت الشاشة و بالتالي فإن هناك جزء من قوة المعالج لن تستطيع استغلاله لأنه ببساطة لن يستطيع كارت الشاشة من استغلال هذا الجزء. يمكنك التحقق من نسبة هذا التأثير من خلال الـBottleneck calculator بسهولة.

من خلال الرابط الآتي

2- بناء الجهاز خارج الـCase

من الأحسن ان تقوم ببناء جهازك خارج الـCase المخصصة له. لتوفير مساحة حرة خاصة بك في البداية. الـCase بحجم محدود لن تساعدك على تركيب و بناء مكونات الجهاز الأساسية بسهولة. فإبدأ من خارجها. يمكنك بكل سهولة استعمال علبة الـMotherboard كقاعدة تبدأ بتركيب القطع الأساسية عليها. فتضع الـMotherboard عليها و تبدأ بتركيب القطع الأساسية كالمعالج و الـRAM و قطعة تصريف الحرارة الخاصة بالمعالج. فهذا بشكل مبدأي.

تركيب المعالج

لتركيب المعالج الأمر سهل. فقط قم بفتح ذراع الأمان الخاصة بمكان المعالج. و وضع المعالج في مكانه الصحيح. ستجد سهماً خاصاً على المعالج يشير الى الإتجاه الذي يجب ان تضع المعالج به لا يمكن ان تتوه عنه و تركب المعالج بشكل خاطئ في اي حال. بعد ان تقوم بوضع المعالج في مكانه الصحيح تغلق عليه مكان الحماية و تقفلها بمفتاح الأمان الخاص بها ليصبح المعالج ثابتاً في مكانه بلا مشاكل و يمكنك تركيب قطعة تصريف الحرارة “مروحة المعالج” فوقه بعدها. لاحظ فقط ان هناك بعض المعالجات تحتاج ان تضع عليها معجون التبريد قبل ان تضع المروحة فوقها. فلاحظ ان كان المعجون في مكانه مسبقاً ام ستحتاج الى وضعه فوق المعالج

الفيديو التالي يوضح الفروق بين معالجات AMD و Intel

تركيب الـRAM

في الأغلب هناك 4 اماكن للـRAM في الـMotherboard. لتستطيع وضع الـRAM بشكل صحيح في مكانها يجب عليك اولاً ان تقوم بفتح ازرار التثبيت الموجودة على طرفي المدخل المخصص للـRAM. و من ثم تقوم بوضع الـRAM بإتجاه صحيح داخل المدخل. يمكنك ان تلاحظ الإتجاه الصحيح من خلال الفتحة الموجودة وسط نقاط التوصيل في الـRAM سيقابلها مكان مخصص لها في الـMotherboard. ثم تضغط الـRAM حتى تسمع صوت إمساك ازرار التثبيت بها.

اهم الخطوات التي يجب اتباعها قبل شراء الـRAM

3- التركيب بداخل الـCase و تركيب كارت الشاشة

الخطوة المهمة القادمة هي تركيب الـMotherboard بداخل الـCase الخاصة بك. لاحظ المهم ان تكون الـCase متوافقة مع الـMotherboard الخاصة بك يمكنك ان تجد معلومات التوافق عند شرائك لها و في المعلومات الخاصة بها على موقع الشركة المصنعة لها. تذكر انه عند بنائك لـ Gaming PC يجب ان تكون كل القطع في اعلى توافق مع بعضها البعض. بعد ان تقوم بتثبيت كل ما تريد على الـMotherboard قم بوضعها بداخل الـCase و تثبيتها بالمسامير المرفقة مع الـCase.

تابع الفيديو لمعرفة ما عليك فعله لشراء Case جديدة

Advertisements

تركيب كارت الشاشة

ستحتاج الى فك رفين من ارفف كارت الشاشة الموجودة في الـCase. و من ثم تركيب الكارت في المدخل المخصص له على الـMotherboard بحرص حتى يثبت في مكانه و تسمع صوت تثبيت الكارت في مكانه. و من ثم تقوم بتثبيته في الـCase بإستعمال مسامير الأرفف التي قمت بفكها. الصور تبين لك الأرفف و مكان ادخال كارت الشاشة في الـMotherboard.

الفيديو التالي يساعدك في اختيار كارت الشاشة المناسب لك

4- تركيب مراوح التبريد

يختلف الامر من Case الى الثانية في عدد المراوح التي يمكن ان تحملها كل واحدة و اماكن التركيب. و نوع المبرد الذي تستعمله خاصة ان كنت تستعمل مبرد مائي. و تذكر بأنك تحتاج ان توازن بين مراوح شفط الهواء و مراوح ضخ الهواء. الفكرة هنا بأنك تريد ان تجعل الجهاز في حالة دخول تيار دائم. بأن هناك هواء بارد يتم ضخه الى الجهاز. و هواء ساخن يتم سحبه من داخل الجهاز. لضمان التبريد الأمثل للجهاز. في الغالب هناك اشارات على المراوح تشير الى اتجاه الهواء منها. فالبتالي تحتاج ان تضعها في الإتجاه الصحيح لتحديد ان كانت ستقوم المروحة بضخ او سحب الهواء. تذكر بأن تستعمل مثبتات المراوح المطاطية حتى تمتص الإهتزازات الناتجة عن المراوح ولا تتلفها. الصور توضح المثبتات و تركيب المراوح

5- تركيب الـPower supply

آخر ما تبقى تقريباً هو تركيب الـPower supply. احرص على شرائك لواحد يتوافق مع مكونات جهازك و يكفي طاقة جهازك. لا تشتري Power supply بقدرة منخفضة من اجل جهاز العاب. الـ Gaming PC يحتاج الى قدرة مرتفعة بعض الشئ ارتباطاً بمواصفاته النهائية. كل ما عليك فعله هو تركيبه اسفل الـMotherboard في المكان الموضح له. احرص ان تكون مروحته في اتجاه مناسب لعمل تيار هواء مخصص له. و قم بتوجيه الأسلاك من اقرب منفذ الى خلف الـMotherboard. في الـCases الحديثة يكون هناك ثقب كبير بجانب مكان الـPower supply لتستطيع توجيه الأسلاك و تركيبها بحرية. قم بتوصيل كل كابل في مكانه المخصص في الـMotherboard و الـHDD و مراوح التبريد و كارت الشاشة كالصور. يمكنك استعمال اسلاك الربط المرفقة ايضاً لتنظيم الكابلات و ترتيبها حتى لا تكون الأسلاك متناثرة امامك و يصبح الشكل النهائي للجهاز جيداً

نصائح اضافية

يمكنك تجربة تطبيق PC Building Simulator لتجرب بناء جهازك افتراضياً قبل التجربة العملية من هنا

حاول الا تتسبب في حدوث اي كهرباء ستاتيكية اثناء العمل على الجهاز

اقرأ اي كتيب تعليمات للتركيب قبل بدأ العمل حتى لا تخطئ

استعمل المسامير المرفقة مع القطع و الـCase بشكل مناسب اي تغيير يمكن اي يؤدي لخطأ لا تريده

سلسلة تجميع الكمبيوتر من قناتنا

فيديو مساعد لتركيب الـ Gaming PC