تكنولوجيا: مساعد جوجل الرقمي يجلب ميزة Action Blocks لدعم تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لجلب ميزة Action Blocks في مساعدها الرقمي على هواتف الأندوريد، لدعم مستخدمي هواتف الأندوريد بتجربة سلسة، مع دعم خاص للمستخدمين من ذوي الإعاقات العقلية.

تعد ميزة Action Blocks أحدث المميزات التي تقدم من جوجل لمساعدها الرقمي على منصة الأندوريد، والتي تدعم المستخدمين بميزة كتابة الأوامر مسبقاً لمساعد جوجل الرقمي، مع وضع إختصارات لهذه الأوامر في الواجهة الأمامية للهاتف.

وتأتي الميزة الجديدة مع تطبيق Action Block مخصص، يدعم تسمية المهام المختلفة على الهاتف لتنشيط سريع عبر مساعد جوجل، وذلك عن طريق الرمز الذي سيتعرف عليه المساعد الرقمي، مع إمكانية تخصيص صورة للمهام ولصق الصور بالتسمية الخاصة بالمهام في الشاشة الرئيسية.

Advertisements

ويمكن لهذه الميزة أن تدعم ذوي الإعاقات العقلية بشكل خاص، نظراً لعجز هذه الفئة عن متابعة العمليات المتعددة لتنفيذ بعض المهام في التطبيقات المختلفة، حيث تهدف جوجل لدعم هذه الفئة بشكل فعال يتيح لذوي الإعاقات الإدراكية مشاركة الموقع، أو الإتصال السريع بجهة محددة بتجربة سريعة، أو تشغيل الموسيقى بأوامر سريعة لمساعد جوجل الرقمي.

المصدر

اعلان

