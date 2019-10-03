تكنولوجيا: LG تقدم سماعة Tone+ Free اللاسلكية بمميزات جديدة وسعر 215 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG مؤخراً عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Tone+ Free، التي تأتي بتصميم يضم إضاءة فوق البنفسجية في حافظة السماعة ليدعم حماية السماعة من البكتيريا أثناء الشحن.

تأتي سماعة Tone+ Free اللاسلكية لدعم المستخدم في حماية الأذن عند إستخدام السماعة بعد عملية الشحن، وذلك عن طريق إضاءة فوق البنفسجية تعمل على حماية السماعة من البكتيريا.

كما تنطلق سماعة LG الجديدة بتصميم يدعم حساسية الضغط في كل جهة من السماعة، لدعم إستقبال المكالمات والتحكم في تشغيل وإدارة قوائم التشغيل، كما يمكن لحساسية الضغط أن تدعم تنشيط مساعد جوجل الرقمي.

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وتنطلق سماعة Tone+ Free من LG بمعايير IPX4 لمقاومة التعرق وقطرات الماء، لذا يمكن أن تدعم المستخدم بشكل جيد أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما تؤكد LG على أن السماعة يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات، على أن تدعم الحافظة عمر أطول للسماعات.

يذكر أن LG توفر سماعة Tone+ Free في السوق الكوري في نهاية الشهر الجاري بسعر 215 دولار، على أن تنطلق السماعة باثنان من الإختيارات في الألوان وهما الأسود الذي ينطلق في البداية، والأبيض الذي يأتي لاحقاً في شهر نوفمبر.

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