سامسونج تعمل على نسخة 5G من Galaxy Tab S6، وقد يكون أول جهاز لوحي يدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6، وهي النسخة التي من المحتمل أن تصبح الأولى من نوعها في العالم. تم رصد هذه النسخة والتي تحمل الإسم الرمزي SM-T866N وهي تحصل على شهادتي Bluetouth و WiFi. لاحظ أن الحرف ” N ” يشير عادة إلى النسخة الموجهة للسوق الكوري الجنوبي.

هذا أمر منطقي لأن كوريا الجنوبية تُعتبر من البلدان القليلة حيث تم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G، فقد حققت هواتف 5G الأولى مثل Galaxy S10 5G و Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G أداءً جيدًا في هذا السوق.

سجل الجهاز اللوحي Samsung Galaxy Tab S6 إنجازًا فريدًا أخر، وهو حصوله على لقب أول جهاز لوحي مُزود بشاشة +HDR10. تم إطلاقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي المناطق حيث تم بالفعل إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في المدن الكبرى، لذلك قد نرى نسخة 5G من Galaxy Tab S6 في هذه المناطق كذلك.