رئيس شركة آبل يقول : ” نحاول دائمًا إبقاء أسعارنا منخفضة قدر الإمكان “

فاطمة أيت طالب - دبي - جلس الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook مع الصحيفة الألمانية Stern للحديث عن هواتف iPhone الجديدة وخدمة +Apple TV. كان هذا أثناء زيارة إلى مكتب Blinkist، وهي شركة ناشئة ألمانية تلخص الكتب غير الخيالية. ومع ذلك، لم تكن المحادثة تتعلق بالتطبيق الجديد فحسب، بل إستمرت لتشمل إستراتيجية التسعير التي تطبقها شركة آبل.

وفي إجابته، صرح السيد Tim Cook بالقول : ” نحاول دائمًا الحفاظ على أسعارنا منخفضة قدر الإمكان ولحسن الحظ تمكنا من خفض سعر iPhone هذا العام “. في الواقع، الهاتف iPhone 11 يكلف إبتداءً من 800 يورو، وهو ما يعني أنه يُعتبر أرخص بنحو 50 يورو من iPhone XR الذي تم إصداره في العام الماضي.

وعلاوة على ذلك، تبلغ تكلفة خدمة +Apple TV نحو 5 يورو فقط في الشهر، وهذا ما يجعلها أرخص من الخطة الإقتصادية في خدمة Netflix والتي تُكلف 8 يورو. ومع ذلك، لا يعتقد السيد Tim Cook بأن شركة Netflix خائفة من خدمة آبل الجديدة لبث الأفلام والمسلسلات.

Advertisements

تحدث السيد Tim Cook أيضًا عن مشكلة مستقبلية محتملة لشركته. تريد Elizabeth Warren، المرشحة للرئاسة الأمريكية، تفكيك الشركات التقنية الكبرى. تواجه الشركة أيضًا ضغوطًا من المحكمة العليا الأمريكية، والتي تقول أنها إحتكرت سوق التطبيقات على نظام iOS.

ومع ذلك، يقول السيد Tim Cook أنه ” لا يوجد شخص معقول قد يصف شركة آبل بالمُحتكرة “، وأشار إلى أنه يمكن للأشخاص الوصول إلى المحتوى من خلال متصفحاتهم دون موافقة آبل التي تحاول ترتيب وفرز المحتوى لجعل App Store مكانًا موثوقًا به لشراء التطبيقات “.

يقول Tim Cook أن ” لدينا ما بين 30 إلى 40 مليون تطبيق مقابل أكثر من مليوني تطبيقات أخرى “. وعلاوة على ذلك، قام Tim Cook بمقارنة شركة آبل بالسوبر ماركت الذي يبيع المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة إلى جانب العناصر المهمة الأخرى.