لحظة هبوط مركبة ’’هزاع المنصوري‘‘ وأول مشاهد بعد خروجه.. ومعلومات لا تعرفها عن ’’فخر العرب الجديد‘‘

كتب: ضياء السقا

عاد رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصوري، إلى الأرض، بعد قضائه ثمانية أيام لإجراء التجارب داخل محطة الفضاء الدولية.

ونشرت وكالة "ناسا"، عبر حسابها بتويتر، لحظة هبوط مركبة الفضاء "سويوز إم إس 12"، التى تقل هزاع المنصوري، فى كازاخستان.

كما نشرت وسائل إعلام إماراتية، لحظة خروجه من المركبة، وتقبيله علم الإمارات.

وتصدر هاشتاج #هزاع_المنصوري، ترند موقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، تزامنا مع عودته من الفضاء.

وأصبح هزاع المنصوري أول إماراتي بصل الفضاء وأول عربي على متن محطة الفضاء الدولية.

وسافر المنصوري على متن سفينة الفضاء سويوز إلى محطة الفضاء الدولية برفقة ثلاثة آخرين، ومكثوا لمدة 8 أيام.

من هو هزاع المنصوري؟

بحسب موسوعة ويكيبيديا الشهيرة، فإن هزاع علي المنصوري هو أحد أول رائدي فضاء إماراتيين، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

أول إماراتي إلى الفضاء

في 12 إبريل 2019، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختيار هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء، ليصبح أول إماراتي يذهب إلى الفضاء وأول رائد فضاء عربي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية. وسيقضي المنصوري ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وستحمله مركبة "سويوز إم إس 15" التي ستنطلق من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان بتاريخ 25 سبتمبر 2019، وسيعود على متن المركبة "سويوز إم إس 12" يوم 3 أكتوبر 2019. وكان من المقرر أن تنطلق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في شهر إبريل 2019 ولكن تم تأجليها إلى 25 سبتمبر 2019 بسبب الحادث الذي تعرضت لها مركبة "سويوز إم إس" في 10 أكتوبر 2018.

طفولته

Advertisements

ولد المنصوري في 13 ديسمبر 1983 في منطقة الوثبة في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. في طفولته، كان هزاع يحب الاستكشاف وكان شغوفاً بمطالعة النجوم والشهب في الليالي المظلمة في صحراء ليوا بعيداً عن أضواء المدينة حيث أمضى أغلب طفولته. كان يحلم بأن يكون طياراً وكان يحب القراءة عن الطائرات ورحلات الفضاء.

تعليمه ومسيرته المهنية

بعد اتمامه المرحلة الثانوية من مدرسة الصديق الثانوية للبنين في ليوا في منطقة الظفرة (المنطقة الغربية سابقاً)، قاده شغفه للفضاء وحبة لخدمة وطنه إلى الالتحاق بالقوات المسلحة ليصبح طياراً حربياً، والتحق بكلية خليفة بن زايد الجوية في العين في 2001 وتخرج منها عام 2004 حيث حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران. وأرسلته دولة الإمارات للتدريب على طائرات إف 16 في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضع لمجموعة برامج تدريبية منها دورات تخصصية متقدمة في النجاة من الغرق وتدريب على الدوران وقوة التسارع تصل إلى "9 جي"، وعلى مناورات العلم الأحمر. وبعد عودته إلى دولة الإمارات، التحق بأسراب العمليات ومن ثم شغل منصب مدرب على طائرات إف 16.

وفي 2016 تم اختياره ليكون طيار عرض جوي منفرد على طائرة إف 16 للقيام بعروض جوية، وفي 2017 شارك في معرض دبي للطيران، وشارك في عروض في مدن مختلفة داخل الدولة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي يوم 2 ديسمبر 2017

مسيرته المهنية كرائد فضاء

في 6 ديسمبر 2017، كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في حسابه على تويتر: "أدعو شبابنا وشاباتنا للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز محمد بن راشد للفضاء. سيتم اختيار الأفضل والأقدر والأكثر كفاءة ليكونوا سفراءنا للفضاء". وكان المنصوري أحد شخصين تم اختيارهما من بين 4022 متقدماً بعد اجتيازه سلسلة من الاختبارات في الإمارات وروسيا. وساعدته خلفيته كطيار حربي في اجتياز الاختبارات بسهولة.

في 3 سبتمبر 2018، أعلن محمد بن راشد آل مكتوم عن أول رائدي فضاء إماراتيين عبر حسابه في "تويتر" أيضاً حيث كتب: "في إنجاز عربي جديد .. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية .. "هزاع المنصوري" و"سلطان النيادي" .. "هزاع" و"سلطان" يمثلان كل الشباب العربي".

في 5 مارس 2019، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنصوري والنيادي.

التدريب

في إطار اتفاقية مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في الجمهورية الروسية الاتحادية لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين، خضع المنصوري لتدريبات في "مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء" في مدينة النجوم في روسيا تحضيراً لمهمة الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية.

حياته الشخصية

تزوج هزاع في 2007 ولديه أربعة أبناء: "مريم"، و"علي"، و"عبد الله"، و"منصور". يعتبر هزاع أن أفراد عائلته أكبر داعمين لها، وقال أنه سيأخذ علم دولة الإمارات وصورة لعائلته معه إلى الفضاء.