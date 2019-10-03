تكنولوجيا: قضية جماعية ضد جوجل فى بريطانيا لجمع بيانات 4.4 مليون مستخدم للأيفون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت جوجل لإجراء قضائى جماعى بسبب مزاعم جمع بيانات شخصية حساسة لـ 4.4 مليون من مستخدمى الايفون.
وبحسب موقع " ميرور" البريطاني، تم جمع هذه البيانات من خلال التتبع السرى للمعلومات المتعلقة باستخدام الانترنت على متصفح Safari لمستخدمى الايفون، لذا يطالب ملايين من مستخدمى هاتف أبل بالحصول على تعويض من الشركة.
وقال ريتشارد لويد كبار القضاة أن المعلومات التى جمعتها جوجل شملت الأصل العرقي، والصحة الجسدية والعقلية، والانتماءات أو الآراء السياسية، كما تم الحصول على معلومات حول الوضع المالى للفرد وعادات التسوق وموقعه الجغرافي، وتم تجميع البيانات بعد ذلك ووضع المستخدمون فى مجموعات.
وأضاف: "ستتم محاسبة جوجل على إساءة استخدام البيانات الشخصية للأشخاص ويمكن لمجموعات من المستهلكين مطالبة المحاكم بالتعويض عندما تستفيد الشركات بشكل غير قانونى من الانتهاكات المتكررة"
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