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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صورة لهزاع المنصورى بعد عودته إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات الكاميرات أول صورة لرائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى بعد لحظات من عودته إلى كوكب الأرض، وتم تداول الصورة على موقع تويتر.
هزاع المنصوري
وقضى المنصورى 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، لإجراء عدد من التجارب العلمية المهمة، بصحبة عدد من رواد الفضاء الأخرين، كما نجح فى التقاط مجموعة من الصور المدهشة لمكة المكرمة من خارج الأرض.
وعاد لمنصورى إلى الأرض بصحبة كل من رائد الفضاء الأميركى "نيك هايج" ورائد الفضاء الروسى "أليكسى أوشينين"، ووصلوا إلى كازاخستان استعداد لعودتهم لبلادهم.
أحد أعضاء فريق هزاع المنصورى
الفريق الطبى يطمئن على حالة هزاع المنصورى
الفريق بالكامل بعد وصوله إلى الأرض
هزاع المنصورى يصل إلى الأرض
هزاع المنصورى
هزاع
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