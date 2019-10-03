الإعلان رسميًا عن سماعات Microsoft Surface Earbuds، وستوفر 8 ساعات من الإستخدام

فاطمة أيت طالب - دبي -

إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، أعلنت مايكروسوفت أيضًا في حدثها هذا اليوم عن سماعات الأذن اللاسلكية Surface Earbuds، وبذلك تنضم إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، بعد إنتقالها المبدئي إلى سوق السماعات اللاسلكية مع سماعات Surface Headphones التي تم إطلاقها في العام الماضي.

عمر البطارية في سماعات Surface Earbuds الجديدة يبلغ 8 ساعات، ومع العلبة يمكنك شحن هذه السماعات مرتين مما يعني أنه يمكنك إستخدامها لمدة 24 ساعة. تدعم سماعات الأذن الجديدة هذه Android Fast Pair و Windows Swift Pair، ويمكنك التحكم فيها عن طريق إيماءات اللمس أو الصوت.

هذه السماعات تضم ميكروفون ثنائي الإتجاه، والتكامل مع Spotify. يمكنك أيضًا إستخدامها لإملاء الأشياء في Microsoft Office 365، وكذلك تقديم عروض PowerPoint، وترجمة العناصر إلى أكثر من 60 لغة.

عمومًا، سماعات Surface Earbuds الجديدة من شركة مايكروسوفت ستكون متوفرة في وقت لاحق من هذا العام مقابل 249 دولار أمريكي.