Surface Neo قادم في العام المقبل مع شاشتين بحجم 9 إنش ومفصل قابل للدوران بمعدل 360 درجة

فاطمة أيت طالب - دبي -

هل تتذكر الجهاز اللوحي Microsoft Courier؟ أحدث هذا الجهاز ضجة كبيرة في عالم الأجهزة المحمولة من العام 2008 إلى العام 2010، وذلك بفضل الشاشات المزدوجة الحساسة للمس ودعم القلم، ولكنه لم يرى النور مطلقًا بعدما تم إلغاؤه قبل إطلاقه.

قامت شركة مايكروسوفت بالكشف عن Surface Neo، وهو يُعتبر الخلفية الروحي لمفهوم Microsoft Courier. هو يضم شاشتين حساستين للمس بحجم 9 إنش، ومفصل قابل للدوران بمعدل 360 درجة، ودعم القلم الإلكتروني. يبلغ سمك كل طرف 5.6 ملمتر، لذلك عندما يكون الجهاز مطويًا يرتفع السمك ليصل إلى 11.2 ملمتر علمًا أن وزنه يبلغ 1.3 كيلوجرام. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد تم إستخدام زجاج Gorilla Glass لحماية الجهاز.

من المفترض أن يتم إطلاق Surface Neo في غضون عام تقريبًا من الآن، ليكون متاحًا في موسم العطلات في العام 2020. هذا الجهاز يعمل أيضًا بنظام Windows 10x المصمم خصيصًا للأجهزة المزدوجة الشاشة، ويعمل بالمعالج Intel Lakefield جنبًا إلى جنب مع معالج رسوميات متقدم يتحكم في كلتا الشاشتين.

Surface Neo يأتي كذلك مع القلم الإلكتروني Surface Pen الجديد في الخلف، في حين تعتبر لوحة المفاتيح منفصلة عن الجهاز ولكنها متصلة مغناطيسيًا بالظهر، بحيث يمكنك ” طيها ” وتثبيتها فوق إحدى الشاشات. عندما تفعل ذلك، سترى خيارات إدخال إضافية مثل الرموز التعبيرية في مساحة الشاشة الإضافية المتبقية، أو إستخدامها كلوحة تتبع.