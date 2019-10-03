تكنولوجيا: شاهد لحظة هبوط مركبة رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت ناسا عبر حسابها الرسمى على تويتر فيديو يستعرض لحظة هبوط مركبة الفضاء "سويوز إم إس 12"، التى تقل رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصوري، فى كازاخستان.

وقالت ناسا فى تغريدتها: " لا يوجد مكان مثل المنزل! أكدت فرق المهمة أن رواد الفضاء نيم هايج وأليكسى أوشينين وهزاع المنصورى، هبطوا بسلام في الساعة 6:59 صباحًا بالتوقيت الشرقي بعد مهمة لإجراءالصيانة على متن محطة الفضاء الدولية".

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