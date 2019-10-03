شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء اليابانية: إرسال روبوت صغير لاستكشاف كويكب "ريوجو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الفضاء اليابانية اليوم أن المركبة غير المأهولة "هايابوسا 2" قد أرسلت كبسولة صغيرة تحتوى على مسبار بعرض 6 بوصات ليحوم أعلى سطح كويكب ريوجو .

وتم نشر كبسولة "ماينرفاى 2" على بعد كيلومتر واحد من سطح الكويكب، وقالت وكالة الفضاء اليابانية، إن الكبسولة ستدور حول ريوجو 8 مرات فى الأيام الـ5 المقبلة، قبل أن تقوم بإسقاط المركبة على سطح الكويكب.

يٌشار إلى أن "هايابوسا" يقوم بمهمة للعثور على مفاتيح للألغاز حول أصل الحياة والنظام الشمسى.

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وفى سبق علمى، قام المسبار بالفعل بجمع عينات من باطن الكويكب، وتم إطلاق المركبة غير المأهولة من مركز "تانيجاشيما" الفضائى جنوبى اليابان فى ديسمبر عام 2014، ومن المتوقع أن يعود إلى الأرض بما يحمل من عينات فى 2020.