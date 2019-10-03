شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف النقاب عن هاتف ذكى قابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن هاتفها الجديد Surface Duo القابل للطى والذى يعمل بنظام أندرويد الشهير، وزود الجهاز بشاشة مزدوجة بمقاس 5.6 بوصة، حسب موقع CNN.

يمكن لكل شاشة أيضًا تشغيل تطبيقين مختلفين فى نفس الوقت، أو تحويل الشاشتين إلى وضع أفقى، مما يسمح باستخدام الشاشة الثانية كلوحة مفاتيح أو لعبة.

وفقًا لـموقع Wired ، فإن Surface Duo مدعوم بمعالج Snapdragon 855 ، ونسخة من Android تشبه نظام التشغيل Windows 10X الذى يعمل به هاتف Surface Neo الأكبر.

وعلى الرغم من أن بانوس باناى ، كبير مسئولى منتجات مايكروسوفت، بدا مكروهًا على وصف Surface Duo بأنه "هاتف"، إلا أنه عد بمثابة عودة للشركة إلى مجال الهواتف الذكية لأول مرة منذ توقف نظام Windows Phone عام 2017.