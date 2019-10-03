شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل يقدم مذكرة للمحكمة العليا لحماية برنامج DACA للمهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة أبل دعم برنامج DACA الخاص بإدارة أوباما، الذى يسمح للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إحضارهم إلى الولايات المتحدة كأطفال بالبقاء فى البلاد، إذ قدمت الشركة موجزًا للمحكمة العليا ​​لدعم سياسة حماية ما يسموا بالحالمين Dreamers يوم الأربعاء.

ووفقا لموقع Businessinsider البريطانى، تضم المذكرة موظفين الشركة إلى جانب الرئيس التنفيذى تيم كوك ورئيس التجزئة ديردرى أوبراين، وتعد هذه خطوة هامة من جانب شركة التكنولوجيا للمشاركة فى نقاش رفيع المستوى حول السياسة العامة، والذى يضعها فى خلاف مباشر مع الرئيس دونالد ترامب.

ألغى ترامب برنامج DACA فى عام 2017، لكن تم حظر هذه الخطوة من قبل المحاكم، ويتوقع أن تبت المحكمة العليا الأمريكية فى هذه القضية فى فترتها الحالية.

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وكتبت الشركة بمذكرتها: "توظف أبل المستفيدين من DACA الذين يجسدون التزام أبل بالابتكار فى مجموعة متنوعة من المناصب، كما هو موضح، فإنهم، والمهاجرون من أمثالهم، يعدون أمرًا حيويًا لنجاح أبل، إنهم يطلقون الإبداع ويساعدون فى دفع الابتكار، وهم من بين أكثر من يحفزنا والزملاء غير الأنانيين".

وتوظف أبل نحو 443 من أكثر من 25 دولة، وتشير أبل إلى نفسها على أنها واحدة من أنجح الشركات فى تاريخ العالم، وتقول إن هذا لم يكن ممكنًا بفضل قوتها العاملة المتنوعة، حيث عزت نجاحها جزئيًا إلى Dreamers.

وتحدث كوك عن Dreamers فى الماضى، وقال: "أنا أقف معهم، إنهم يستحقون احترامنا على قدم المساواة والحل المتأصل فى القيم الأمريكية".