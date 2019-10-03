شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 21 % نسبة انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية فى الإمارات خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض عدد الهجمات التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في الإمارات، إلى 276 هجمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 ،وبتراجع نسبته 21% تقريبا في حال مقارنتها مع الفترة نفسها من العام 2018، التي بلغ فيها عدد الهجمات 349 هجمة.

وجاء الانخفاض في الهجمات الإلكترونية ،وفق ما تظهره أحدث الاحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بدعم من زيادة جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة.

وذكرت وكالة الأنباء فى الإمارات أن الهجمات تستهدف عادة المواقع الإلكترونية التابعة للهيئات الحكومية، وشبه الحكومية بالإضافة إلى قطاعي البنوك والطاقة.

Advertisements

وتفصيلا على المستوى الشهري فقد بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي تصدى لها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي نحو 46 هجمة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري وصنفت الهيئة 36 هجمة ضمن فئة المتوسطة من حيث التأثير الذي خلفته في حين كان هناك 4 هجمات شديدة التأثير و6 أخرى منخفضة.

وكانت الهجمات التي جرى التصدي لها في سبتمبر الماضي ،عبارة عن 17 ثغرة أمنية و12 محاولة احتيال بالبريد الإلكتروني، و11 خطأ في الإعدادات ، وشملت الإشعارات الأمنية خلال شهر سبتمبر إشعارا متقدما عن مجموعات خبيثة بالإضافة إلى إشعار متقدم أيضا عن حملات قرصنة إلكترونية تستخدم بعض الأبواب الخلفية والأنظمة المعرضة للاختراق.

وعلى صعيد تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق، فقد بلغ عددها 63 منذ بداية العام 2019 ، وحتى نهاية شهر سبتمبر منها 28 فحصا للثغرات و35 اختبار اختراق.

وطالبت الهيئة جميع الجهات بحماية بياناتهم وذلك من خلال استخدام أكثر من طبقة للحماية إلى جانب استخدام أنظمة منع الإعلانات التي قد تساعد في التخلص من الإعلانات الخبيثة ، مؤكدة ضرورة تحميل البرامج والتطبيقات من المتاجر الرسمية فقط .