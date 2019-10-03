كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رسائل “ذاتية المسح”.. تعرف على خاصية واتساب الجديدة

يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على تجريب خاصية جديدة تجعل الرسائل تختفي بعد مدة من إرسالها، حسب ما ذكر موقع techcrunch الذي يعنى بالأخبار التقنية نقلا عن موقع WABetaInfo المتخصص في رصد المزايا التجريبية لتطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس.

وتسمح هذه الميزة الجديدة لمستخدمي التطبيق تحديد المدة الزمنية التي ستبقى فيها الرسائل قابلة للقراءة قبل أن تٌمسح ذاتياً، حسبما أوضح موقع “تي أونلاين” الألماني. ويمكن للمستخدم أن يختار وقت مسح الرسالة بين خمس ثواني وساعة واحدة.

وفي حال عدم قراءة الرسائل من طرف المتلقي في الوقت الذي حدده المرسل، فإن الرسالة تختفي دون إمكانية قراءتها من جديد. وكان تطبيق سناب شات أول من وفر خدمة مسح الرسائل بشكل ذاتي بعد تحديد المستخدم لوقت معين تختفي بعده الرسائل من أجهزتهم.

ويعتبر واتساب أكثر تطبيقات التراسل الفوري شيوعا حول العالم، حيث يستفيد من خدماته 1.5 مليار مستخدم. ورغم ذلك، يسعى التطبيق إلى ابتكار أفكار وخاصيات جديدة في ظل المنافسة التي يواجهها من طرف تطبيقات التراسل الفوري الأخرى مثل تليغرام وسيغنال، بحسب دويتش فيليه.