تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تقنية إستشعار الحركة في هاتف Pixel 4 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر 9to5Google في فيديو تشويقي يستعرض تقنية الإيماءات الجديدة “Motion Sense” في هاتف جوجل المرتقب Pixel 4.

ينطلق مؤتمر جوجل في 15 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هواتف Pixel 4، ولقد نشرت العديد من التسريبات التي تكشف عن تصميم ومواصفات الهاتف، واليوم تأتي أحدث التسريبات في فيديو تشويقي يستعرض تقنية الإيماءات الجديدة بإستشعار الحركة.

كما نشر موقع 9to5Google تسريبات أخرى تكشف عن الآداء السريع لمساعد جوجل الرقمي في هاتف Pixel 4، حيث من المقرر أن تنطلق هواتف Pixel 4 بإصدار جديد من المساعد الرقمي يأتي بإستجابة سريعة، والذي يتوفر لهواتف جوجل قبل إصدارات الأندوريد الأخرى.

ويكشف الفيديو الأول عن تقنية الإيماءات الجديدة بإستشعار الحركة، حيث دعمت غلق التنبيهات بالتلويح من بعيد لشاشة الهاتف، كما دعمت التقنية أيضاً غلق الصوت في المكالمات المستلمة، حيث يمكن التلويح إلى أعلى الشاشة فقط لتنفيذ هذه المهام بسرعة.

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وتؤكد التسريبات على أن هذه التقنية ستدعم مستخدمي هواتف Pixel 4 بأداء سريع للكثير من المهام، لن يحتاج معها المستخدم إلى التعرف على طرق مختلفة للإيماءات في كل وظيقة في الهاتف، حيث يدعم الهاتف تنفيذ كافة المهام بنفس أسلوب التلويح أعلى الشاشة.

من جانب أخر تقدم جوجل مساعدها الرقمي غي هواتف Pixel 4 هذا العام بتحسينات جديدة لدعم المستخدم في تلقي الأوامر المختلفة، حيث يستعرض الفيديو إلقاء أوامر صوتية على المساعد الرقمي لإظهار موعد وصول رحلات الطيران، أو طلب إرسال رسالة نصية بالتوقيت، مع عبارة “Okay Google” للتأكيد، لذا نترقب مؤتمر عملاق البحث في 15 من أكتوبر لنتعرف بشكل أوضح على تقنية جوجل هذا العام.

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