تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على خطط سامسونج لإطلاق جهاز Galaxy Tab S6 بميزة دعم شبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق أول جهاز لوحي يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، حيث أعتمد جهاز Galaxy Tab S6 5G بالفعل مؤخراً.

بدأت العملاق الكوري العمل على جهاز لوحي جديد يأتي بنموذج رقم SM-T866N ويدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث تشير التسريبات إلى أن هذا الجهاز سينطلق إلى الأسواق بعنوان Galaxy Tab S6 5G ليكون أول جهاز لوحي بتقنية 5G.

ولقد أعتمدت سامسونج معايير البلوتوث وWi-Fi في الإصدار الجديد من الأجهزة اللوحية مؤخراً، ومن المقرر أن ينضم هذا الإصدار لاحقاً لهاتف Galaxy S10 5G في الأسواق.

Advertisements

يذكر أن سامسونج قدمت جهاز Galaxy Tab S6 اللوحي هذا العام كأول إصدار من الأجهزة اللوحية يأتي بتقنية HDR10+ في الشاشة، والذي انطلق للبيع في سوق الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية وهي الأسواق أيضاً التي تنتشر بها شبكات الجيل الخامس بالفعل.

المصدر

اعلان

