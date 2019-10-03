شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هزاع المنصورى: سنعود لنفتتح طريقنا الذهبى إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود هزاع المنصورى - أول إماراتى يسافر الفضاء - من المحطة الدولية اليوم إلى الأرض فى تمام الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات، بعد قضائه ثمانية أيام لإجراء التجارب خارج الأرض.



هزاع المنصورى

وودع المنصورى متابعيه على تويتر قبل انطلاقه برحلة العوة، وكتب تغريدة يقول بها: "نكاد ننفصل عن محطة الفضاء الدولية، تحد آخر يجول فى الأرجاء، بخوف طمأنه الفخر، سأعود مسلما صنيع زايد لأرضه، لم ننته ولن ننتهى، سنعود لنفتتح طريقنا الذهبى إلى الفضاء، لتتألق النجوم بأسمائنا، ولنعيد مجد رواد الفضاء العرب مرة أخرى".

جدير بالذكر سيعود المنصورى إلى الأرض، بصحبة كلا من رائد الفضاء الأميركى "نيك هايج" ورائد الفضاء الروسى "أليكسى أوشينين"، وستهبط مركبتهم فى كازاخستان.