شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينشر أول فيديو داخل مركبة المريخ Starship والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الملياردير الأمريكى إيلون ماسك مقطع فيديو قصير لأول مرة لحظة الإطلاق، من داخل المركبة الفضائية Starship التى ستعمل على نقل البشر إلى المريخ، حسب روسيا اليوم.
ويظهر الفيديو لقطات من داخل حاوية الشحن الضخمة التابعة لـStarship التى تبلغ سعتها أكثر من 99790 كجم.
وتقدم اللقطات لمحة عن طموحات موسك لنقل البشر إلى المريخ فى يوم من الأيام، حيث كتب مؤسس "سبيس إكس" فى التغريدة التى نشرها على حسابه الشخصى عبر "تويتر": "داخل الجزء الرئيسى لحاوية شحن مركبة Starship، يتم تركيب الخزانات فى طرف مخروط الأنف ليعادل وزن المحرك فى العمق".
واستعرض ماسك السبت الماضى مركبة Starship المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فى منشأة بوكا تشيكا بتكساس، حيث قال إن هذه النسخة قد تقوم برحلتها الأولى إلى المدار فى غضون ستة أشهر.
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