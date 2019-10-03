ثغرة أمنية في واتساب تسمح بسرقة البيانات

اكتشف باحث أمني ثغرة أمنية في تطبيق التراسل واتساب المملوك لموقع فيسبوك، بحيث تسمح هذه الثغرة للمهاجمين بالوصول إلى الجهاز وسرقة البيانات والملفات والرسائل الخاصة باستخدام ملفات GIF ضارة.

وينبع الخطر من خلل مزدوج في تطبيق واتساب، وذلك وفقًا لباحث أمني يدعى Awakened، وتشير الثغرة الأمنية المزدوجة إلى حدوث خلل في الذاكرة قد يؤدي إلى تعطل أحد التطبيقات، أو فتح ثغرة للمتسلل من أجل اختراق أمان الجهاز المتأثر.

ويعتمد الخطأ بشكل أساسي على قيام أحد المهاجمين بإرسال ملف GIF ضار إلى جهاز الضحية من خلال أي قناة، وقد يكون ذلك من خلال واتساب أو البريد الإلكتروني أو أي منصة تراسل أخرى.

وكل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ الهجوم هو إنشاء صورة GIF ضارة، وانتظار المستخدم حتى يفتح معرض واتساب – المستخدم لإنشاء معاينات للصور ومقاطع الفيديو وصور GIF – لإرسال أي صورة، وليس بالضرورة الصورة الخبيثة.

ويبدو أن المستخدمين الذين يستخدمون إصدارات معينة من نظام التشغيل أندرويد للهواتف المحمولة هم الأكثر عرضة للتأثر بهذا الخطأ.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وكتب الباحث الأمني: الاستغلال يعمل بشكل جيد حتى الإصدار 2.19.230 من واتساب، لكن الشركة صححت هذا الاستغلال بشكل رسمي ضمن الإصدار 2.19.244.

وأضاف Awakened “الاستغلال يعمل بشكل جيد بالنسبة لنظامي أندرويد 8.1 وأندرويد 9، لكنه لا يعمل على نظام أندرويد 8 أو أنظمة أندرويد الأقدم”.

وأوضحت واتساب أنه ليس لديها سبب للاعتقاد بأن أي مستخدم قد تأثر بهذا الخلل، وأنها قد حلت المشكلة عبر تصحيح رسمي، وقال متحدث باسم الشركة: لقد تم الإبلاغ عن تلك المشكلة ومعالجتها بسرعة في الشهر الماضي، ونحن نعمل دائمًا على توفير أحدث ميزات الأمان لمستخدمينا.

يذكر أن منص واتساب المشفرة ليست خالية من العيوب، وقد كشفت العديد من التقارير هذا العام عن نقاط الضعف في التطبيق، والتي يمكن استغلالها من قبل المهاجمين أو التي يمكن أن تجعل المستخدمين يتعرضون لعواقب الضارة.