إطلاق لعبة Call of Duty: Mobile مجانًا على أندرويد و iOS

أعلنت شركت Activision – بالتعاون مع شركة Tencent – عن إطلاقها للعبة Call of Duty: Mobile على الأجهزة المحمولة في مختلف بلدان العالم التي يتوفر فيها دعم لمتجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي ومتجر تطبيقات آبل آب ستور، باستثناء الصين وفيتنام وبلجيكا.

وطورت لعبة Call of Duty: Mobile من قبل شركة TiMi Studios لصالح شركة Tencent وتنشرها شركة Activision وهي تقدم تجربة اللعب الحر من منظور الشخص الأول.

وتمكن اللعبة اللاعبين من اللعب والاستمتاع بتجربة مميزة ضمن مختلف خرائط اللعبة التي يفضلونها وفي أنماط التنافس المتنوعة باستخدام الشخصيات الغنية والأسلحة الفريدة التي تزخر بها اللعبة وعبر مختلف الامتيازات التجارية، ومنها العالمين Modern Warfare و Black Ops في لعبة واحدة.

وتتوفر لعبة Call of Duty: Mobile باللغة العربية، وتقدم على الأجهزة المحمولة جميع أنمط اللعب التنافسي المتعدد اللاعبين، بالإضافة إلى بيئة اللعب Battle Royale الجديدة تمامًا، والتي تشمل البيئات الكلاسيكية من لعبة Call of Duty ومجموعتها من المركبات البرية والبحرية والجوية.

ويلي إطلاق العبة إصدار محتوى مجاني إضافي للعبة Call of Duty: Mobile، يشمل تحديثات موسمية جديدة وأنماط للعبة وأدوات للتخصيص وفق تفضيلات المستخدم وعناصر إضافية وغير ذلك.

ويطلق أيضًا أول حدث عالمي لمجتمع عشاقها بعنوان إضاءة العالم أو (Lighting up the World)، وسيكون احتفالًا بإطلاق لعبة Call of Duty: Mobile.

ويؤدي تزايد عشاقها إلى فتح مزيد من المكافآت مجانًا لجميع المشجعين، ويشمل ذلك ترسانة جديدة للأسلحة مؤلفة من مجموعة متنوعة من العناصر ضمن اللعبة.

وبإمكان عشاق اللعبة التحقق من التقدم نحو فتح المزايا الجديدة في قسم الأحداث ضمن التطبيق.

وتتوفر أحدث المعلومات عن اللعبة على موقعها الإلكتروني، وبإمكان عشاق لعبة Call of Duty: Mobile متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: تويتر؛ فيسبوك؛ إنستاجرام؛ يوتيوب.