شركة بلوكو تطلق عملياتها في دولة الإمارات

أعلنت بلوكو Blocko، المزود الرائد لتكنولوجيا البلوك تشين، عن إطلاق عملياتها رسمياً في دولة الإمارت العربية المتحدة، بهدف تزويد الشركات والهيئات الحكومية بطريقة أبسط لاعتماد حلول ’بلوك تشين‘ ضمن مرافق البنية التحتية التابعة لها.

ودخلت بلوكو وتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين الجديد والهجين آيرجو Aergo التابع لها، إلى سوق دولة الإمارات عبر شراكة تجارية وتكنولوجية استراتيجية مع مجموعة سييد، التابعة لمكتب الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم.

وتدعم بلوكو حالياً أكثر من 20 عميلاً من الشركات، وتزودها بحلول تقدم خدمات لما يقارب 25 مليون مستخدم نهائي يومياً.

وتهدف الشركة إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي في المنطقة بالنسبة للشركات والسكان على حد سواء، وذلك من خلال دعم جهود الابتكار في الهيئات الحكومية والمؤسسات الكبيرة الأخرى عبر اعتماد وتطبيق حلول البلوك تشين على نطاق واسع.

ومع تأسيس حضور راسخ لها في كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وهونغ كونغ، فقد نجحت بلوكو بجمع تمويل بقيمة 8.9 مليون دولار أمريكي في يوليو 2018، فضلاً عن 7.44 مليون دولار أمريكي إضافي من جولة تمويل من الفئة B جرت في أغسطس عام 2019، والمقدمة من بنك شن هان الأقدم في كوريا الجنوبية، وبنك كيب هانا، وشركة إل بي للاستثمار، وشركة دادام للاستثمار.

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وتركز الشركة جهودها حالياً على طرح منصة آيرجو أمام الشركات في الشرق الأوسط، لتمنحها فرصة الاستفادة من النجاحات التي حققتها في آسيا وأوروبا.

وقال فيل زماني، الرئيس التنفيذي المساعد لدى شركة بلوكو والرئيس التنفيذي ومؤسس آيرجو: ستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة سييد، وتسجيل أول دخول لنا إلى السوق الإماراتية، في معالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً وتعقيداً والتي تواجه المؤسسات الرامية إلى دخول مشهد التكنولوجيا المتطورة عبر بوابة حلول البلوك تشين، ويأتي إطلاق آيرجو استجابة إلى الحاجة المتنامية لمشاركة البيانات بين القطاعات والشركات في مجالات التحقق من الهوية وإدارة الوثائق وإنترنت الأشياء، والتي تفرض حاجة لمعالجتها عبر حلول عملية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب زماني، ما تزال غالبية تقنيات البلوك تشين على صعيد المنطقة والعالم في مرحلة إثبات جدواها، أو تتصف بصعوبة استخدامها، أو تفتقر للقدرات التي تتيح لها تقديم مستوى الأداء أو نطاق العمل المطلوبين لتأمين ملايين الأجهزة والمستخدمين.

وبصفتها منصة البلوك تشين الهجينة، فإن آيرجو تتجاوز هذه الحواجز، لتطرح ميزات جديدة ذات مستويات مُعززة من الكفاءة والأمان والقيمة وقابلية التوسع، ليتمحور تركيزها على الأداء العالي وسهولة التطوير وكفاءة نشرها على نطاق واسع، والتي تتيح تبادل الأصول على اختلافها، بما فيها المعلومات، والسلع المرمزة، وسجلات سلاسل التوريد.

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وتواصل دولة الإمارات مساعيها لاعتماد تكنولوجيا البلوك تشين، مع إطلاق عدد من الاستراتيجيات الحكومية الهامة خلال السنوات القليلة المنصرمة بهدف تشجيع تطبيق هذه التكنولوجيا من قبل هيئات القطاعين العام والخاص.

وأطلقت الحكومة الإماراتية في شهر أبريل 2018 استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية البلوك تشين 2021، والهادفة إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50 في المئة من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة البلوك تشين بحلول عام 2021.

وبناءً على هذه الخطوة، أعلنت الحكومة الإماراتية عن توقعاتها بتوفير 11 مليار درهم إماراتي يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، و 389 مليون وثيقة حكومية مطبوعة، و 77 مليون ساعة عمل.

وتسعى دبي لتكون أول مدينة تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين بالكامل لإتمام كافة عمليات الدفع، وتجديد الرخص، وطلبات التأشيرات – التي يصل مجموعها إلى 100 مليون وثيقة سنوياً – وإنجازها بصورة رقمية عبر تكنولوجيا البلوك تشين بحلول عام 2020.

وبحسب مبادرة دبي الذكية، فإن هذا التحول من شأنه توفير 25.1 مليون ساعة عمل تقدر قيمتها بزهاء 5.5 مليار درهم إماراتي سنوياً.

وبهذا الصدد، قال هشام القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سييد، والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: تواصل الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام مساعيها المستمرة للبحث عن حلول البلوك تشين الأكثر تطوراً لدعم الخدمات الحكومية والرقمية، مما جعلنا ندرك مدى أهمية الشراكة مع بلوكو وآيرجو انطلاقاً من وصفها الحل الأمثل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات للعمل وفق مستويات عالية من الأداء والأمان، ونثق بامتلاكهما للخبرات الكفيلة بتقديم حلول البلوك تشين بفعالية، والتي من شأنها تمكين دولة الإمارات من وضع طموحاتها الرقمية موضع التنفيذ، بما يصب في صالح الإدارات الحكومية والمواطنين والشركات.

يذكر أن آيرجو تقدم خدماتها حالياً لمجموعة من الجهات المحلية والشركات العاملة في قطاعات التصنيع، والمصارف، والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، والتوزيع.

وأضاف زماني بهذا الصدد “تتلخص فلسفة آيرجو في الاعتماد على هيكلية مفتوحة، وقدرات مشهود لها في تطبيق التكنولوجيا الوظيفية، وحرصنا على تقديم خدمات متخصصة لتبادل المعلومات مع شركائنا المحليين، ومع نجاحنا بتقديم 38 من حلول البلوك تشين المتكاملة في كوريا الجنوبية لصالح شركات ضخمة مثل سامسونج وسيسكو وهيونداي موتورز، فضلاً عن مقاطعة جيونجي دو، فإننا جاهزون للتعاون مع مختلف هيئات الشرق الأوسط الراغبة باعتماد تكنولوجيا البلوك تشين بغرض النهوض بسوية بنية تكنولوجيا المعلومات أو السحابة القائمة لديها، بصورة تحقق عائدات أفضل على الاستثمار والنفقات الرأسمالية”.

ومن المفترض أن تشارك آيرجو في فعاليات معرض جيتكس، المزمع عقده في الفترة من 6 حتى 9 أكتوبر 2019، على أن يقدم فريق الشركة عرضاً حياً لأولى منصات البلوك تشين الوظيفية الحصرية في المنطقة، والتي تدعم اتصال ومشاركة البيانات مع الهواتف الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، ومجالات التحول الرقمي، والأجهزة الداعمة لإنترنت الأشياء، وذلك دون الحاجة للاتصال بإحدى الشبكات.

ويحظى زوار المعرض بفرصة التعرف على ميزات المنصة من حيث سهولة الاستخدام، والمستويات المُعززة من الأمان والأداء الوظيفي.