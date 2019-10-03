شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة.. آيفون XS Max الأقدم أغلى من 11 برو ماكس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعتقد أن أحدث هاتف من أبل "ايفون 11 برو ماكس" هو أغلى جهاز أيفون متاح الآن في الأسواق فأنت مخطئ، لأن هاتف آيفون XS Maxالأقدم يكلف أكثر وبفرق واضح، ويعد هذا الأمر مثير للدهشة لأنه لأول مرة يتم تسعير أحدث أجهزة ايفون بسعر أقل مقارنةً بالإصدارات الأقدم.

وبحسب موقع “Gadgetsnow” الهندى، كشفت عدد من التقارير عن أن سعر هاتف أبلiPhone XS Max نسخة 512 جيجا بايت ما زال يباع بتكلفة مرتفعة للغالية، فسعره أغلى من إصدار iPhone 11 Pro Max نسخة 512 جيجا بايت التى طرحتها شركة أبل الشهر الماضى، على الرغم من الخصومات التى أعلنت عنها الشركة الأمريكية تزامنا مع إطلاق إصدارات الآيفون الجديدة.

يذكر أن شركة أبل خفضت سعر هواتف آيفون الجديدة الخاصة بها مقارنة بإصدارات العام الماضى، في محاولة لجذب المستهلكين، والتغلب على أزمة تراجع مبيعات هواتف آيفون، التى ظهرت بقوة خلال الربع المالى الماضى من العام الجارى.

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