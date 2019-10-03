تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme يؤكد على دعم هاتف Realme X2 Pro لشاحن بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة Realme التجارية التابعة لشركة Oppo إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب Realme X2 Pro، والذي يؤكد على دعم الهاتف لتقنية شحن سريع بقدرة 65W.

تتوالى الإعلانات التشويقية التي تكشف عن مزيد من تفاصيل إصدار Realme القادم Realme X2 Pro، حيث كشف حتى الآن عن رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما أكدت الإعلانات التشويقية على تكبير حتى 20 مرة.

وقد أكد الإعلان التشويقي الذي نشر اليوم على أن هاتف Realme X2 Pro سيأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 65W، وهي أعلى قدرة تأتي في الهواتف الذكية الآن.

Advertisements

ولقد حرصت شركة Oppo غالباً على دعم الإصدارات الأعلى تكلفة بالمميزات المتطورة والتقنيات الحديثة، بينما جاءت إصدارات علامة Realme بمستوى تسعير متوسط مع مواصفات متوسطة أيضاً، إلا أن دعم هاتف Realme X2 Pro برقاقة معالج كوالكوم الجديدة مع تقنية شحن بقدرة أعلى سيؤدي إلى رفع مستوى تسعير إصدار Realme الجديد.

ولقد أشارت Realme أيضاً إلى أن هاتف Realme X2 Pro يأتي بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر يعقد في نهاية شهر أكتوبر.

المصدر

اعلان

