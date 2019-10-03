شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تطور تقنية لمنع الحشرات داخل سياراتها ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الحشرات بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة مسألة حياة أو موت، لذا طورت شركة أمريكية متخصصة فى مجال السيارات مجموعة جديدة من الأدوات لمنع الحشرات من التدخل فى أجهزة الاستشعار فى سياراتها ذاتية القيادة، وذلك بالتعاون مع شركة Argo AI، حيث استخدمت تقنية ليزر معقدة، تحمل اسم lidar لإنشاء معلومات مكانية لنظام الملاحة في السيارة.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطانى، على غرار نظام الرادار ترسل تقنية lidar ضوءًا من الليزر يقيس الاختلافات الصغيرة فى سرعة وزاوية الضوء المنعكسة من البيئة، ثم يتم استخدام هذه القياسات لإنشاء معلومات حول المركبات والأشياء المحيطة بالسيارة.

جدير بالذكر يعد التحدي الأكبر الذي يواجه المستشعرات لا يتمثل في السيارات المتوقفة أو السائقين غير المسئولين، لكن الحشرات والتي يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى تحطيم المستشعرات ومنعها من قراءة المعلومات بدقة.