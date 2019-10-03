جديد من «واتساب» .. مسح الرسائل ذاتياً

الموجز

ذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، تتيح ميزة جديدة لمستخدمي "واتساب" تحديد المدة الزمنية التي ستبقى فيها الرسائل قابلة للقراءة قبل أن تٌمسح ذاتيًا، ويمكن للمستخدم أن يختار وقت مسح الرسالة بين خمس ثواني وساعة واحدة.

وفي حال عدم قراءة الرسائل من طرف المتلقي في الوقت الذي حدده المرسل، فإن الرسالة تختفي دون إمكانية قراءتها من جديد.

وكان "سناب شات" أول تطبيق وفر خدمة مسح الرسائل بشكل ذاتي بعد تحديد المستخدم لوقت معين تختفي بعده الرسائل من أجهزتهم.

وطور "تليجرام" هذه الميزة مسبقًا باستخدام ميزة الدردشة السرية الموجودة في التطبيق، كما أضافتها "جوجل" أيضًا في خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" التي تم تطويرها العام الماضي باسم ميزة الوضع السري.