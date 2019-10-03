شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك لا يعرف مكان الكائنات الفضائية ويؤكد: لا توجد أى علامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الجميع هل يوجد كائنات فضائية وأين هى ولعل أكثر من يتم توجيه هذا السؤال له هو عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، ولكنه يقول دائما أنه لا يوجد حتى الآن أى مؤشر للكائنات فى منطقة 51 الغامضة التى يشك فيها الكثيرين وفيما قد يوجد بداخلها من أسرار فضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ففى عطلة نهاية الأسبوع الماضى فى بوكا تشيكا بتكساس، أمام حشد من موظفى SpaceX والضيوف وأعضاء من وسائل الإعلام، كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذى للشركة، عن تفاصيل جديدة حول Starship Mk ، نظام الإطلاق الهائل القابل لإعادة الاستخدام للشركة، لكن الحديث امتد إلى الحياة خارج كوكب الأرض.

وقال ماسك: "على حد علمنا، نحن الحياة الوحيدة الموجودة هنا"، مضيفا: "قد تكون هناك حياة أخرى، لكننا لم نر علامات عليها".

وبما أن SpaceX لديها خطط واضحة لإرسال البشر إلى سطح المريخ، فيتساءل الكثيرين حول وجود حياة ذكية خارج كوكب الأرض.

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وقال ماسك، "غالبًا ما يسألنى الناس، ماذا تعرف عن الكائنات الفضائية؟ أقول لك، بالتأكيد كنت سأعرف إذا كان هناك كائنات فضائية لكن لم أر أى علامة للكائنات الفضائية ".

ولا يعد ماسك عالمًا فلكيًا، كما أنه لا يقوم بالبحث فى مجال من أجل النهوض بالبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، لذلك إذا كان لدى أى شخص معلومات عن الكائنات الفضائية، فهو ليس "إيلون ماسك".

ومع ذلك، لا يزال شخصية قوية فى صناعة رحلات الفضاء، وبالنسبة لجميع الذين يتساءلون، فهو لم ير أى دليل على وجود حياة فضائية.

كما أضاف: "حسنًا، هل العسكريون يخبئون فى المنطقة 51 شيء من هذا؟ اسمح لى أن أخبركم، أن أسرع طريقة لزيادة تمويل الدفاع ستكون الخروج، وقول" لقد وجدنا كائنا فضائيا!".