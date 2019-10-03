جوجل تعزز خصوصية خرائطها ويوتيوب ومساعدها الرقمي

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن مجموعة جديدة من أدوات الخصوصية للمستهلكين لبعض من أكثر خدماتها استخدامًا، بما في ذلك: خرائط جوجل، ويوتيوب، والمساعد الرقمي (جوجل أسيستنت).

وقالت جوجل في منشور على مدونتها إن الأدوات الجديدة تهدف إلى السماح للمستخدمين بالتحكم في البيانات التي تجمعها جوجل من أولئك الذين يستخدمون خدماتها، أو منعها من جمع تلك البيانات في المقام الأول، وذلك في بعض الحالات.

وإلى خدمة الخرائط، أضافت جوجل خيار (وضع التخفي) Incognito Mode الذي يعمل بطريقة مماثلة لتلك المتوفرة في متصفح الويب كروم، وحديثًا لموقع يوتيوب.

ويمكن الوصول إلى خيار (وضع التخفي) من القائمة التي تظهر عندما ينقر المستخدم على صور الملف الشخصي الخاصة به في (خرائط جوجل). هذا؛ وسوف تتوفر الميزة لمستخدمي أندرويد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، على أن تتوفر لمستخدمي نظام (آي أو إس) في وقت لاحق.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وعلى موقع يوتيوب، أضافت جوجل القدرة على الحذف التلقائي لسجل البحث على الموقع. وهذا يعني إمكانية تحديد مدة زمنية معينة يمكن ليوتيوب الاحتفاظ بسجل البحث خلالها، ثم حذف السجل تلقائيًا فور انقضاء المدة. وتمتد المدة من 3 أشهر إلى 18 شهرًا. كما يمكن اختيار حذف السجل يدويًا.

Advertisements

وأخيرًا، حاولت جوجل معالجة مشكلات الخصوصية على مساعدها الرقمي، إذ سيكون بإمكان المستخدمين سؤال (أسيستنت): “هاي جوجل، كيف تحتفظ ببياناتي آمنة؟” للمزيد من المعلومات. وأضافت الشركة ميزة؛ سوف تُطلق خلال الأسابيع القادمة، وتسمح للمستخدمين بحذف نشاطهم على المساعد الرقمي عن طريق الأوامر الصوتية فقط، مثل أن يقولوا: “هاي جوجل، احذف آخر ما قلته لك”، أو “هاي جوجل، احذف كل شيء قلته لك خلال الأسبوع الماضي”.

يُشار إلى أن المشكلات المتعلقة بالاحتفاظ ببيانات المساعدات الصوتية أثارت في الآونة الأخيرة موجة من الجدل، إذ نبهت وسائل الإعلام المستهلكين إلى حقيقة أن خدمات المساعدة الذكية تلك ليست بمنأى عن البشر، إذ يراجع بشر ملفات السجل الصوتي المحتجزة من أجل التعديل وتحسين خدمات المساعدات الذكية.

وتعرضت المساعدات الرقمية من جوجل، وأمازون، وآبل لانتقادات شديدة بسبب عدم اهتمامها بضوابط الخصوصية في هذا المجال الناشئ، وقد استجابت الشركات الثلاث لهذه الانتقادات.

وفي خطوة أخرى لتحسين الخصوصية والأمن، قالت جوجل: إنها أضافت ميزة إلى مدير كلمات المرور الخاص بها باسم (فحص كلمة المرور) Password Checkup، وهي تُعلم المستخدمين إن كانت كلمات المرور المدخلة ضيفة، أو كانت معادة الاستخدام على أكثر من موقع، أو أن جوجل قد اكتشفت سابقًا أنها مخترقة.