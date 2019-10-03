أبرز الميزات الجديدة في تحديث خرائط آبل لنظام التشغيل iOS 13

خلال الأعوام السبعة الماضية، انتقل تطبيق (خرائط آبل) Apple Maps من مجرد محاولة يائسة ليكون بديلًا عن تطبيق خرائط جوجل على هواتف آيفون إلى تطبيق خرائط حقيقي قائم بذاته، وفي نظام التشغيل iOS 13 وiPadOS، عززت آبل تطبيق الخرائط من خلال إضافة ميزات جديدة وتعديل مظهره العام.

يمكنك الآن مشاركة (وقت الوصول المقدر) ETA مع أي جهة اتصال في هاتفك، وتحديثه باستمرار، وهناك أيضًا الميزة الجديدة (انظر في الأنحاء) Look Around التي تشبه ميزة (Google Street View) في خرائط جوجل.

إليك أبرز الميزات الجديدة التي حصل عليها تطبيق خرائط آبل في نظام iOS 13:

1- مشاركة وقت الوصول المقدر:

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تعتبر ميزة (مشاركة وقت الوصول المقدر) ETA؛ أحد الميزات المفيدة التي أضافتها آبل أخيرًا لتطبيق الخرائط الخاص بها، اعتبارًا من إصدار iOS 13.1 ، يمكنك مشاركة الموقع والطريق والوجهة مع أي شخص مدرج بقائمة (جهات الاتصال) الخاصة بك. وإليك الطريقة:

عند استخدامك تطبيق خرائط آبل أثناء التنقل، واستعراض الاتجاهات الحالية، اسحب لأعلى في الجزء الذي يعرض وقت وصولك ويظهر زر النهاية.

ستظهر لك قائمة خيارات، منها اضغط على زر (مشاركة وقت الوصول المقدر) Share ETA.

حدد جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي ترغب في المشاركة معها.

بمجرد الضغط على زر (مشاركة ETA)، قد تلاحظ أن بعض جهات الاتصال لديها رمز خرائط آبل بجوار اسمها، بدلاً من رمز الرسائل، وذلك في حالة إذا كنت أنت وجهة الاتصال التي تشارك معها تستخدمان هواتف آيفون تعمل بنظام التشغيل iOS 13.1 أو إصدار أحدث، أما إذا كنت تشارك وقت الوصول المقدر الخاص بك مع شخص لا يستخدم آيفون، أو هاتفه يعمل بنظام iOS 13 أو إصدار أقدم، سيقوم تطبيق “الخرائط” تلقائيًا بإرسال وقت الوصول المقدر في رسالة.

في الواقع، إذا تباطأت بسبب حركة المرور، أو اتخذت منعطفًا خطأ في مسار الرحلة، فسوف يرسل تطبيق خرائط آبل رسالة أخرى لإعلام الشخص بأنك ستتأخر مع الوقت المقدر للوصول الجديد.

2- ميزة Look Around:

تعتبر ميزة (انظر في الأنحاء) Look Around أكبر تغيير طرأ على تطبيق خرائط آبل، وهي مشابهة لميزة (Google Street View) في خرائط جوجل، حيث تستخدم الصور لتظهر لك بالضبط شكل الموقع في تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تتيح لك التحريك بزاوية 360 درجة والتنقل عبر الشوارع، ولكن الجانب السلبي فيها أنها متاحة الآن في مدن محددة، وقد أعلنت آبل أنها تعمل على إضافة المزيد من المدن في المستقبل.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب عليك القيام بما يلي: