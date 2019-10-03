شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد للعبة Super Mario Maker 2 يتيح اللعب مع الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت شركة نينتيندو أخيرًا لمستخدميها القدرة على اللعب مع الأصدقاء عبر الإنترنت بلعبةSuper Mario Maker 2، فرغم طرح مزايا جديدة وأساليب تنافسية مختلفة من قبل باللعبة الشهيرة، لكن لم يكن بوسع المستخدمين اللعب سوى مع أشخاص عشوائيين عن طريق التعارف فقط.

وفقاً لتقرير Nintendo World Report، كانت الشركة تعتبر عدم تضمين اللعب مع الأصدقاء كواحدة من الميزات الأصلية للعبة لمنع الناس من العمل كفريق واحد للسيطرة عليا والتصدر فيها.

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لكن وعدت الشركة بإضافة الميزة للمستخدمين قريبا، وهو ما حدث مع الإصدار 1.1.0 الجديد، حيث يمكنك الآن البحث فى قائمة "تبديل الأصدقاء" عن شخص ما للعب معه، إما بشكل تعاونى أو تنافسى، وبالإضافة إلى مجموعة ميزات متعددة اللاعبين، يضيف التحديث أيضًا دعم الدردشة الصوتية لتطبيق الهواتف الذكية.