شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باندورا تطلق تطبيقها الجديد لنظامى iOS وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت Pandora تطبيقًا جديدًا للهواتف الذكية يعد بتحسين تجربة الاستماع للموسيقى، كما يضيف مجموعة من الميزات التى تهدف إلى تعزيز الموسيقى والاكتشاف الشخصى، والحصول على جميع الموسيقى عند الطلب.

وبحسب ما ذكره موقع Phonearena، يوفر التطبيق ميزة جديدة وهى For Youالتى تعد عبارة عن اكتشاف مخصصة يتم تحديثها لاختيار أنواع جديدة للموسيقى حسب طلب المستخدم على مدار اليوم.

تتوفر جميع الميزات والتحسينات الجديدة لجميع مستخدمى Pandora بغض النظر عن فئة الخدمة التى يستخدمونها، ولكن عليك فقط تحديث التطبيق على أجهزة Android و iOS.

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جدير بالذكر أن Pandora عبارة عن تطبيق يقدم كافة الأغانى والموسيقى المفضلة لك التى يمكن الاستماع إليها فى أى وقت عند فتحه، كما أنه يقدم الموسيقى الأجنبية المختلفة لعشاق الموسيقى، بالإضافة إلى امكانية البحث عن المطرب المفضل لك واختيار الأغنية التى تريد سماعها، مع ترتيب هذه الأغانى داخل مكتبة خاصة بالمستخدمين لتسهيل عملية الوصول للأغانى والموسيقى المفضلة لهم.