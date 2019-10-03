شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Xbox Game Streaming متاح للتحميل الآن على جوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق Xbox Game Stream من مايكروسوفت متاحا على متجر جوجل بلاي، حيث قامت الشركة باختبار خدمة ألعاب الفيديو والتطبيق الخاص بها على هواتف أندرويد.

ونقلاً عن موقع mspoweruser، يتيح تطبيق Xbox الجديد من مايكروسوفت، والذي يحمل اسم Xbox Game Streaming للمستخدمين إمكانية تشغيل ألعاب Steam Xbox One على جهاز أندرويد الخاص بهم، بينما سيصل دعم iOS إلى خدمة الألعاب قريبا، حيث تستخدم مايكروسوفت حاليًا نظام اندرويد لإجراء أول اختبار عام لها.

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جدير بالذكر أن التطبيق يتضمن عدة مزايا، حيث يمكنك استخدام التطبيق على جهاز أندرويد أو جهاز التابلت، مع إمكانية الاستعانة بشبكة WiFi أو شبكة المحمول الخاصة بك بكل سهولة.