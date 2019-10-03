شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف خطة زمنية لوصول نموذج مركبة Starship خلال 6 أشهر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم إيلون ماسك تقريره السنوى عن المركبة الفضائية Starship المنتظرة والمركبة الفضائية والصاروخية القابلة لإعادة الاستخدام، والتى تقوم الشركة بصنعها للمساعدة فى استعمار المريخ.

ووفقا لما ذكره موقع space الأمريكى، جرى العرض التقديمى فى موقع SpaceX فى جنوب تكساس، بالقرب من قرية بوكا تشيكا، وقد احتل نموذج Starship Mk1 المشهد حيث يبلغ طوله 165 قدمًا، وهو أول نموذج أولى كامل للحجم، تم الانتهاء من تجميعه قبل أيام من حديث ماسك.

وقال ماسك، إن شركة SpaceX تهدف إلى إطلاق Mk1 من الفولاذ المقاوم للصدأ فى رحلة تجريبية غير مأهولة ، يبلغ ارتفاعها 12 ميلًا (20 كيلومترًا) فى الشهر أو الشهرين المقبلين.

وهناك رحلة طموحة أكثر بكثير يجب أن تتبع فى وقت قصير نسبيا، وأوضح ماسك: "أن هذا سيبدو جنونا تمامًا، لكننى أريد أن نحاول الوصول إلى المدار فى أقل من ستة أشهر"، مضيفا "أن هذا الأمر سيكون من نصيب نموذج Mk4 أو Mk5 Starship".

وقال ماسك، إن المركبة الفضائية (Mk2) قيد الإنشاء بالفعل فى منشأة كاب كانافيرال التابعة لـ SpaceX ، على ساحل سبيس بولاية فلوريدا ، وينبغى الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين على الأكثر.

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وأضاف ماسك، إن SpaceX تخطط للبدء فى بناء Mk3 فى بوكا تشيكا خلال شهر تقريبًا، ومن المحتمل أن يكون هذا النموذج الأولى جاهزًا للطيران بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من الآن.

وسيتشكل Mk4 فى ولاية فلوريدا بعد ذلك بفترة قصيرة، وقد ينتهى به الأمر ليكون أول نموذج للمركبة فضائية تدور حول الأرض.

وتعد هذه الجداول الزمنية طموحة للغاية، حيث استهلكت SpaceX الكثير من الوقت على Mk1، وقال ماسك إن أعمال البناء على تلك المركبة تعود إلى ديسمبر 2018.

لكن الشركة تعلمت الكثير فى هذا الوقت، لذا فإن إرسال المركبة الفضائية فى المدار بحلول ربيع عام 2020 يمكن أن يكون قابلاً للتحقيق.

وقال ماسك عن الجدول الزمنى لإطلاق المركبة إلى المدار إنه بشرط أن يكون معدل تحسين التصميم وتحسين التصنيع مستمرا، ومع ذلك، فإن هذه التواريخ المستهدفة لم يتم تحديدها بدقة، أنها فقط تقريبية لما تخطط له الشركة.