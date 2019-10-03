شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدمى iOS فقط .. اعرف كل حاجة عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل تويتر إطلاق المزايا التى كشف عنها فى أغسطس، ومؤخرا أعلن عن طرح ميزة البحث فى الرسائل المباشرة بعد اختبارها لفترة.
وبحسب موقع " انجادجيت" الأمريكي، هذه الميزة مقتصرة على مستخدمى iOS فقط، ولاستخدامها كل ما عليك هو كتابة ما تريد البحث عنه فى مربع البحث، سواء كان أسماء المستخدمين والأسماء غير الرسمية ومحتوى الرسائل.
تم اختبار هذه الميزة لأول مره الشهر الماضى والتى كانت منذ فترة طويلة طلبًا كبيرًا للمستخدمين، ، ومع ذلك لا يوجد أى ذكر لوقت إطلاقها على اندرويد، رغم انتشارها على منصات أخرى منذ وقت طويل.
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