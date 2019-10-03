شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدمى iOS فقط .. اعرف كل حاجة عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل تويتر إطلاق المزايا التى كشف عنها فى أغسطس، ومؤخرا أعلن عن طرح ميزة البحث فى الرسائل المباشرة بعد اختبارها لفترة.

وبحسب موقع " انجادجيت" الأمريكي، هذه الميزة مقتصرة على مستخدمى iOS فقط، ولاستخدامها كل ما عليك هو كتابة ما تريد البحث عنه فى مربع البحث، سواء كان أسماء المستخدمين والأسماء غير الرسمية ومحتوى الرسائل.

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تم اختبار هذه الميزة لأول مره الشهر الماضى والتى كانت منذ فترة طويلة طلبًا كبيرًا للمستخدمين، ، ومع ذلك لا يوجد أى ذكر لوقت إطلاقها على اندرويد، رغم انتشارها على منصات أخرى منذ وقت طويل.