مايكروسوفت تكشف عن Surface Duo، وهو عبارة عن هاتف أندرويد قابل للطي مع شاشتين

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن الحدث الذي كشفت فيه شركة مايكروسوفت عن تشكيلة Surface الجديدة، قامت الشركة كذلك في الختام بالإعلان عن جهاز فريد إلى حد ما يُدعى Surface Duo. هذا هو نفسه الجهاز المزدوج الشاشة الذي كان محورًا للعديد من الشائعات في الماضي، ولكنه جاء في هيئة مختلفة عما كنا نتوقعه. في الواقع، هو عبارة عن جهاز أندرويد يضم شاشتين منفصلتين بحجم 5.6 إنش لكل واحدة.

على عكس الأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Fold و Huawei Mate X، فالجهاز Surface Duo الأحدث من شركة مايكروسوفت لا يضم شاشة واحدة مرنة قابلة للطي في المنتصف، فهو يضم شاشتين منفصلتين تتواجد بينهما فجوة واضحة. وعلى الرغم من أنه يمكن توسيع التطبيقات أو الصور لتُعرض على كلا الشاشتين، إلا أن مظهر التطبيق أو الصورة سيبدو دائمًا محرجًا. الشاشة الثانية، مخصصة بدلاً من ذلك للكتابة والتحكم في الألعاب، وهو مفهوم رأيناه بالفعل من قبل مع شركة LG.

عندما ترى Surface Duo ستدرك أن شركة مايكروسوفت حاولت فقط إعادة صياغة الأفكار التي أثبتت عدم نجاحها في الماضي للإستفادة منها في موسم العطلات، ولكن هذا ليس هو الحال. لن يتم إطلاق هذا الجهاز حتى نهاية العام المقبل، وهي الفترة التي ستمنح الشركة وللمطورين وقتًا لإنشاء تطبيقات حصرية للإستفادة من الشاشتين التي يأتي بها هذين الجهازين. هذا من شأنه أن يوفر أيضًا لأي شركة أخرى الوقت الكافي لتطوير هواتف ذكية مع شاشات قابلة للطي فعليًا، والتي لا توجد بها فجوات في المنتصف، ولكن ربما أخذت مايكروسوفت هذا بعين الإعتبار.

لم تكشف لنا الشركة عن أي معلومات حول الهاتف، ولكنها أكدت لنا أن مفصله سيقبل الدوران بمعدل 360 درجة، بحيث يمكنك طي الشاشة إلى الداخل أو الخارج. ربما سنعرف المزيد عن Surface Duo في الأشهر الثلاثة عشرة القادمة.