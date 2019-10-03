مايكروسوفت تكشف عن Surface Laptop 3 و Surface Pro 7 و Surface Pro X

فاطمة أيت طالب - دبي - في الحدث الذي عقدته شركة مايكروسوفت قبل ساعات قليلة من الآن، أعلنت الشركة عن ثلاثة أجهزة Surface جديدة تعمل بنظام Windows 10 جنبًا إلى جنب مع القلم الإلكتروني Surface Slim Pen. الأجهزة المعنية هنا هي Surface Laptop 3 و Surface Pro 7 و Surface Pro X.

Surface Laptop 3

دعونا نبدأ مع Surface Laptop 3. يبقى التصميم كما هو مع بعض التغييرات الطفيفة. لأول مرة على الإطلاق، أصبح جلد الكانتارا الرائع في موضع المعصم خيارًا وليس أساسيا لجميع الطرازات. النسخة الأساسية تأتي الآن مع الألومنيوم.

يأتي هذا الحاسوب أيضًا مع منفذ USB Type-C الذي طال إنتظاره والذي يمكن إستخدامه ليس فقط لنقل البيانات وربط الملحقات مع الحاسوب، ولكن للشحن أيضًا. لا يزال منفذ الشحن الخاص بشركة مايكروسوفت موجودًا، على الرغم من أن هناك وعود بشحن 80% من البطارية في أقل من ساعة بينما يجب أن تواصل البطارية تمديد الحاسوب بالطاقة ليوم واحد.

الحاسوب Surface Laptop 3 سيكون متوفرًا بحجمين، وهما 13.5 إنش و 15 إنش، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن نسخة 13.5 إنش هي الوحيدة المزودة بالجيل العاشر من معالجات Intel Lake Lake. أما بخصوص نسخة 15 إنش، فهي تعتمد على معالجات AMD Ryzen الجديدة.

أصبحت لوحة المفاتيح أقل بروزًا من ذي قبل، ولكنها تعد بتجربة كتابة أكثر هدوءًا ونفس ردة الفعل الإهتزازية.

يبدأ سعر Surface Laptop 3 الجديد من 999 دولار أمريكي لنسخة 13.5 إنش، ومن 1199 دولار أمريكي لنسخة 15 إنش. الطلبات المسبقة على هذه الحواسيب بدأت اليوم علمًا أن عملية الشحن ستبدأ يوم 22 أكتوبر. وفيما يلي أسعار بقية طرازات نسخة 13.5 إنش :

Advertisements

Core i5 8GB/256GB – $1299

Core i7 16GB/256GB – $1599

Core i7 16GB/512GB – $1999

Surface Pro 7

أما بخصوص Surface Pro 7، فهو الأخر حصل على منفذ USB Type-C الذي تشتد الحاجة إليه، ولكنه حصل أيضًا على قلم إلكتروني أقوى مناسب للتحرير على Word و Excel. التعرف على خط اليد هو جزء من الحزمة أيضًا.

بخلاف ذلك، فإن Surface Pro 7 الجديد ليس إلا Surface Pro 6 مع تحسينات إضافية على مستوى العتاد تشمل الحصول على أحدث معالجات Intel مع الإحتفاظ بنفس الشاشة البالغ حجمها 12.3 إنش.

السعر يبدأ من 749 دولار أمريكي للنسخة الأساسية التي تضم المعالج Intel Core i3 و4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشحن ستبدأ في اليوم 22 أكتوبر. أما باقي الطرازات، فهي تشمل :

Core i5 8GB/128GB – $899

Core i5 8GB/256GB – $1199

Core i5 16GB/256GB – $1399

Core i7 16GB/256GB – $1499

Core i7 16GB/1TB – $2299

Surface Pro X

تمامًا مثل Surface Pro 7، فإن الحاسوب Surface Pro X عبارة عن جهاز لوحي متعدد الإستخدامات مزود بلوحة مفاتيح قابلة للفصل، ولكنه مزود بمعالج خاص من شركة كوالكوم يُدعى Surface SQ1. لذلك، فهو ليس جهاز لوحي متدني الفئة مثل Surface RT أو Surface 2، على الرغم من أنه لا يزال يعتمد على معمارية ARM.

هو يحتوي على شاشة بحجم 13 إنش مع إطار نحيف، ولكن الهيكل يشبه إلى حد كبير Surface Pro مع إضافة القلم Surface Slim Pen الجديد إلى المزيج علمًا أن هذا القلم يلتصق بلوحة المفاتيح عن طريق المغناطيس. يزن الجهاز بالكامل أقل من 800 جرام ويبلغ سمكه 5.3 ملمتر. بالطبع، منفذ USB Type-C موجود هنا أيضًا. عمومًا، هذا الحاسوب سيكون متوفرًا للشراء إبتداء من 5 نوفمبر بسعر 999 دولار أمريكي.

وبالعودة إلى القلم Surface Slim Pen، فهو يقوم بشحن نفسه لاسلكيًا عندما يكون مرسوًا ويستجيب نظام التشغيل وفقًا لذلك. ومع ذلك، يبقى الجزء الأفضل هو أنه لا توجد حاجة بالنسبة لك لتغيير بطاريات AAAA، مما يعني أيضًا أنه يجب أن يكون أخف وزنًا من الطراز السابق.