كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور|مايكروسوفت تفاجئ الكل وتطلق أول هاتف يعمل بنظام أندرويد

متابعة-سنيار: فاجأت مايكروسوفت الجميع اليوم بتقديم “Surface Duo”، وهو أول هاتف يعمل بنظام أندرويد، كما أنه أول هاتف ستقوم الشركة بتصنيع معداته تحت العلامة التجارية Nokia و Windows Phone.

يشبه جهاز Surface Duo إلى حد كبير جهاز Surface Neo، وذكرت مايكروسوفت أن لديها أفضل ما في غوغل.

إن شاشته ليست مرنة، ولكن لديه شاشتين بمفصلة في الوسط، في الواقع، يشبه وضع الاستخدام الخاص بهما جهاز Surface Neo و الأجهزة الأخرى مثل هاتف Galaxy Fold.

الجهاز القابل للطي مزود بشاشتين مقاس 5.5 بوصة، وتتيح هذه الشاشة المزدوجة التمكن من تشغيل تطبيقين مختلفين في نفس الوقت، كل تطبيق على الشاشة.

من الممكن أيضًا تكوين الشاشات في الوضع الأفقي، حتى نتمكن من استخدام واحدة من الشاشات كلوحة مفاتيح أو كعنصر تحكم للألعاب، على سبيل المثال.

وفقًا لـ Wired، فإن Surface Duo مدعوم بمعالج Snapdragon 855، لكن عناصر التصميم لم تكتمل بعد، مثل ما إذا كان سيحتوي على كاميرا خلفية أم لا.

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ورغم أن بانوس باناي، كبير مسؤولي منتجات مايكروسوفت، بدا مكرهًا على وصف Surface Duo بأنه “هاتف” على خشبة المسرح، إلا أن الإعلان يعد إعلانا كبيرا لشركة Microsoft، مما يشير إلى عودة الشركة إلى مساحة الهاتف الذكي لأول مرة منذ وفاة نظام Windows Phone في عام 2017.

ويبدو أن Microsoft تريد منح المطورين الكثير من الوقت لبدء إنشاء تطبيقات للأجهزة الجديدة، حيث إن الجهاز الجديد لن يتوفر في الأسواق إلا في موسم العطلات لعام 2020.