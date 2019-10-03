كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Skydio 2 drone” مزودة بـ 6 كاميرات 4K وتكلف 999 دولار

متابعة-سنيار: كشفت الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار Skydio هذا الأسبوع عن طائرتها Skydio 2 الجديدة بدون طيار وهي متاحة للطلب المسبق بسعر 999 دولار.

الحجوزات مفتوحة ويمكنك إيداع 100 دولار فقط مقابل كمية محدودة من الطائرات بدون طيار لتكون واحدا من أول من يمتلكون طائرة Skydio 2 بدون طيار.

Skydio 2 drone وهي مزودة بست كاميرات 4K مما يسمح لها برؤية كل شيء في كل اتجاه بفضل كاميراتها الملونة البالغة 200 درجة، بينما لا تزال قادرة على توفير “دقة ووضوح غير مسبوقين” كما يقول مطوروها.

استقرت الكاميرا الرئيسية على الطائرة Skydio 2 بثبات ثلاثي المحاور، وتقوم بتصوير فيديو HDR 10 بت و 4K 60fps و 12.3 ميجابكسل مع مستشعر Sony 1 / 2.3 ″ CMOS وعدسة f / 2.8.

يتم تشغيل Skydio 2 بواسطة كمبيوتر AI مضمن من NVIDIA Jetson TX2 يوفر 256 وحدة معالجة مركزية قادرة على 1.3 تريليون عملية في الثانية.

Advertisements

يمكن نقل الطائرة Skydio 2 drone الجديدة بطرق مختلفة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي iOS أو Android، وحدة التحكم في عصا التحكم Skydio 2 drone أثناء استخدام هاتفك الذكي كشاشة لعرض لقطات على متن الطائرة أو استخدام Skydio Beacons.

يتميز Skydio 2 بكاميرا جديدة تماما تمتاز بدقة فائقة حول مستشعر IMX577 من سوني و Qualcomm RedDragon ™ QSC605، القادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K تصل إلى 60 إطارا في الثانية مع HDR.

يتميز Skydio 2 أيضا بوضع مخصص للصور لالتقاط صور HDR بدقة 12 ميجابكسل للحصول على مجموعة متنوعة من خيارات التصوير.