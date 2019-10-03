كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حقيبة الظهر “ClickPack X” المضادة للسرقة تحصد 270،000 دولار عبر كيك ستارتر

متابعة-سنيار: “ClickPack X” هي حقيبة ظهر جديدة مضادة للسرقة توفر وظائف أنيقة، وحظر RFID ، وتخزين عمودي مخفي، ووهي مصنوعة من نسيج مقاوم للماء.

كما قامت شركة “كورين ديزاين” المصصمة لحقيبة الظهر الفريدة ضد السرقة “ClickPack X”، بإنشاء حقيبة ClickSling من قماش مقاوم للقطع، مما يوفر حقيبة مرافقة أصغر مقاومة للماء مثالية للكاميرا والشاحن والهاتف الذكي.

تتميز حقيبة الظهر 18 L ببطانة من القماش وهي متوفرة باللون الأسود.

حقيبة الظهر الجديدة “ClickPack X” التي استغرقت أكثر من 12 شهرا للتصميم والتنقيح، متاحة للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات من 99 دولارا فقط.

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وللحصول على حقيبتي “ClickSling” و”ClickPack X”، يكفي تقديم تعهد من 149 دولارا مع التسليم خلال شهر ديسمبر 2019.