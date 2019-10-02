مايكروسوفت تعلن عن حواسيب وسماعة Surface جديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء خلال حدث خاص أقامته في مدينة نيويورك الأمريكية – إلى جانب نظام (ويندوز 10إكس)، وحاسوبها القابل للطي (سيرفس نيو) Surface Neo، وهاتفها الذكي القابل للطي بنظام أندرويد (سيرفس دوو) Surface Duo – عن بضعة منتجات أخرى تنضم إلى سلسلة (سيرفس) Surface.

وأشارت عملاقة البرمجيات والعتاد الأمريكية في منشور على مدونتها إلى أنها بدأت سلسلة (سيرفس) قبل سنوات بغية إزالة التعارض بين الحواسيب اللوحية، والحواسيب المحمولة، ولكن هذه السلسلة تطورت خلال السنوات الماضية من مجرد جهاز من فئة (2 في 1) لتصبح أكثر من منتج.

واليوم أعلنت مايكروسوفت عن الحاسوب المحمول الجديد (سيرفس لابتوب 3) Surface Laptop 3، والحاسوبين من فئة (2 في 1): (سيرفس برو 7) Surface Pro 7، و(سيرفس برو إكس) Surface Pro X، وهي جميعها متاحة للطلب المسبق اعتبارًا من اليوم في أسواق مختارة.

(سيرفس لابتوب 3) Surface Laptop 3

قالت مايكروسوفت إن (سيرفس لابتوب 3) الجديد يوازن بين القوة والأناقة، ما يجعله الحاسوب المحمول الأمثل للاستخدام اليومي. والآن أصبح الجهاز متاحًا في قياسين: 13.5 بوصة، و15 بوصة. ويمتاز الجهاز بأنه أسرع بمرتين من الجيل السابق مع أنه يحافظ على التصميم ذاته، والبطارية التي تدوم طوال اليوم.

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ويضم الجهاز الجيل العاشر (إنتل كور) Intel Core، وهو يمتاز عن الجيل السابق بأنه يأتي مع هيكل مصنوع بالكامل من الألمنيوم. ويمتاز نموذج 15 بوصة من الجهاز بأنه يضم واحدة من أقوى بطاقات الرسوميات في السوق: AMD Ryzen Surface Edition.

وحصل الجهاز على ترقيات أخرى، بما في ذلك: لوحة تتبع زجاجية أكبر بنسبة 20%، ومنفذي (يو إس بي-أي) USB-A، و(يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن السريع التي تسمح بشحن بطارية الجهاز بنسبة 80% خلال ساعة واحدة فقط.

وحصل (سيرفس لابتوب 3) على تحسينات في الكاميرا الأمامية، ومكبرات الصوت العاملة بتقنية (أومني سونيك) OmniSonic، والميكروفون الثنائي Studio Mics. هذا؛ وسوف يتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا لطراز 13 بوصة، وبسعر 1199 دولارًا أمريكيًا لطراز 15 بوصة.

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(سيرفس برو 7) Surface Pro 7 و(سيرفس برو إكس) Surface Pro X

وينتمي حاسوب (سيرفس برو 7) كما الإصدارات السابقة منه إلى فئة الحواسيب (2 في 1)، ولكنه الآن يأتي مع الإصدار الجديد (سيرفس برو إكس).

ويمتاز (سيرفس برو 7) الجديد بأنه أسرع بمرتين بفضل الجيل العاشر من معالجات إنتل، كما أن يحتوي على منفذي (يو إس بي-أي) USB-A، و(يو إس بي-سي) USB-C، وبطارية تدوم طوال اليوم.

أما حاسوب (سيرفس برو إكس) الجديد كليًا، فهو يمتاز بأنه أنحف حاسوب، وأخف، وأقوى حاسوب (سيرفس) حتى الآن، إذ لا تتجاوز سماكته 5.33 ميليمترات؛ ووزنه 762 جرامًا. كما أنه يمتاز بالمعالج الجديد (مايكروسوفت إس كيو1) Microsoft SQ1 الذي صُممت مايكروسوفت بالتعاون مع كوالكوم، وهو أسرع معالج من كوالكوم صُنع للحواسيب الشخصية.

ويقدم الجهاز شاشة بقياس 13 بوصة، ولكن بفضل الحواف الضيقة، فإن أبعاد الجهاز هي لحاسوب ذي شاشة بقياس 12 بوصة، ويأتي الجهاز مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل، تُخفي بينها وبين الجهاز القلم الإلكتروني الجديد (سليم بن) Slim Pen. هذا؛ وسوف يتوفر حاسوب (سيرفس برو 7) بسعر يبدأ من 749 دولارًا أمريكيًا، في حين سوف يتوفر (سيرفس برو إكس) بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا.

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(سيرفس إيربدز) Surface Earbuds

وإلى جانب حواسيب (سيرفس) الجديد، أعلنت مايكروسوفت عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (سيرفس إيربدز) التي تدعم تقنية الصوت (أومني سونيك)، ويمكن التحكم بها، وبخدمة سبوتيفاي الصوتية على هواتف أندرويد عن طريق السحب والنقر عليها.

وتمتاز سماعة الأذن اللاسلكية بأنها تدعم التكامل مع حزمة تطبيقات (أوفيس 365) المكتبية التي تسمح بالوصول إلى بريد وتقويم (آوتلوك) Outlook عن طريق الأوامر الصوتية فقط، كما أنه تدعم عرض النصوص على شاشة عروض (بوربوينت) PowerPoint مباشرة، حتى أنها تدعم ترجمة ذلك الكلام فوريًا إلى 60 لغة، مع عرضه على الشاشة فوريًا. هذا؛ وسوف تتوفر السماعة بسعر 249 دولارًا أمريكيًا.