مايكروسوفت تعلن عن هاتف ذكي وحاسوب قابلين للطي

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء خلال حدثها الخاص الذي أُقيم بمدينة نيويورك الأمريكية عن أكبر تشكيلة من الحواسيب الشخصية على الإطلاق في تاريخ الشركة، إذ أعلنت عن 5 حواسيب من سلسلة (سيرفس)، إلى جانب جهازين جديدين كليًا يمتازان بأنهما يقدمان شاشة ثنائية.

ويأتي الإعلان عن الأجهزة الثنائية الشاشة لدعم نظام التشغيل الجديد (ويندوز 10إكس) Windows 10X – الذي أُعلن عنه أيضًا خلال الحدث اليوم – وأطلقت الشركة على الجهازين اسم: (سيرفس نيو) Surface Neo، و(سيرفس دوو) Surface Duo.

وقالت عملاقة البرمجيات والعتاد الأمريكية في منشور على مدونتها: “إننا نقدم؛ مع (سيرفس نيو)، و(سيرفس دوو)، فئة جديدة من الأجهزة الثنائية الشاشة المُصممة لمساعدة الناس على إنجاء المزيد على أجهزة أصغر، وأكثر قابلة للحمل”.

(سيرفس نيو) Surface Neo

يمتاز (سيرفس نيو) بأنها جهاز ثنائي الشاشة بُني من أجل الإنتاجية مستفيدًا من نظام (ويندوز 10إكس) الجديد. وهو يأتي مع مفاصل قابلة للدوران بزاوية 360 درجة تجمع بين شاشتين قياس كل منهما 9 بوصات. وبفضل المفاصل، يدعم الجهاز أي وضعية يريدها المستخدم. وفي حال فُتح الجهاز مع شاشتين مستويتين، فإنه سيكون أنحف حاسوب مع شاشة LCD بقياس 13 بوصة.

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ولأن الجهاز صُنع لزيادة الإنتاجية وتعدد المهام، فإنه يدعم جميع تطبيقات الإنتاجي، مع لوحة مفاتيح قابلة للإزالة، وهو متوافق مع القلم الإلكتروني (سيرفس بن) Surface Pen، ويمكن وصله بالفأرة اللاسلكية عن طريق تقنية البلوتوث.

(سيرفس دوو) Surface Duo

قالت مايكروسوفت: إن (سيرفس دوو) هو أول جهاز (سيرفس) يمكن وضعه في الجيب. ويُنظر إلى هذا الجهاز على أنه عودة للشركة الأمريكية إلى سوق الهواتف الذكية، خاصةً أن الجهاز قادر على إجراء المكالمات الهاتفية، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأضافت مايكروسوفت: “يجمع (سيرفس دوو) بين أفضل تجارب الإنتاجية من شركة مايكروسوفت، وتطبيقات أندرويد، وتصميم أجهزة (سيرفس) في جهاز واحد يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان”. ويملك (سيرفس دوو) شاشتين بسماكة الورق مقاس كل منهما 5.6 بوصات، و8.3 بوصات حين فتحهما.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت سوف تتأخر في إطلاق هذين الجهازين، إذ تعتزم طرحهما في الأسواق أواخر عام 2020 بالتزامن مع موسم العطلات.