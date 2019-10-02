شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليزابيث وارن: يجب تفكيك تطبيقات فيس بوك لحماية خصوصية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ذا فيرج تسجيلا صوتيا تم تسريبه من اجتماع داخلى بشركة فيس بوك، والذى أعلن زوكربيرج من خلاله للموظفين أنه سيحارب أى لائحة تسعى إلى تفكيك الشبكة الاجتماعية، مشيرًا إلى خطة اليزابيث وارن، التى طُرحت فى أوائل عام 2019، لتفكيك ما يسمى بشركات "التكنولوجيا الكبيرة" مثل أمازون وجوجل وفيس بوك.

وقال زوكربيرج للموظفين: "إذا حاول شخص ما تهديد شيء وجودى، عليك أن تقاتل، فإذا تم اختيارها كرئيس، فأراهن أننا سنواجه تحديًا قانونيًا، وأراهن أننا سنربح التحدى القانوني".

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وردت وارن على تعليقات زوكربيرج فى سلسلة من البيانات على تويتر، وقالت: "فيس بوك يعمل بشكل جيد فى الوقت الحالى، لقد استحوذوا على منافسين محتملين مثل WhatsApp وInstagram، فأكثر من 85 ٪ من إجمالى حركة مرور "ترافيك" الشبكات الاجتماعية تمر عبر مواقع تملكها أو تديرها فيس بوك، لديهم الكثير من القوة - ويواجهون القليل من المنافسة أو المساءلة."

وتابعت وارن: "خطتى لـ #BreakUpBigTech ستتراجع عن عمليات الدمج غير المشروعة والمنافسة، ستظل قادرًا على استخدام Facebook و Instagram لمواكبة الأصدقاء والعائلة ومشاركة صور الكلب الخاص بك، لكن سيتعين عليهم التنافس مع بعضهم البعض لصنع منتج أفضل لك، تخيل أن Facebook و Instagram يحاولان التفوق على بعضهما البعض لحماية خصوصيتك وإبعاد المعلومات الخاطئة عنك، بدلاً من العمل معًا لبيع بياناتك وإغراقك فى معلومات مضللة وتقويض أمن الانتخابات، فلا ينبغى أن يكون عمالقة التكنولوجيا قادرين على ممارسة القوة الكافية لتقويض ديمقراطيتنا."