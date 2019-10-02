تكنولوجيا: وان بلس تستعد للإعلان عن هاتف OnePlus 7T Pro في 10 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة وان بلس يوم 10 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus 7T Pro الذي يأتي بعد إعلان وان بلس عن الإصدار الرئيسي خلال الشهر الماضي.

ينطلق هاتف OnePlus 7T Pro لاحقاً هذا الشهر وفقاً لتغريدة نشرت مؤخراً على صفحة وان بلس الرسمية، والتي أشارت أيضاً إلى أن الهاتف ينطلق رسمياً مع منتجات أخرى من الشركة.

وتشير التوقعات إلى أن وان بلس ستقدم أيضاً خلال المؤتمر المقرر عقده في 10 من أكتوبر إصدار خاص من هاتف OnePlus 7T Pro وهو إصدار McLaren، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 7T Pro ببعض الترقيات في مواصفات الكاميرة التي قدمت في 7T من بين مميزات أخرى.

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مواصفات هاتف OnePlus 7T

شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90Hz، مع تقنية HDR10+، وألوان sRGB color gamut، مع طبقة حماية من 3D Corning Gorilla Glass

رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، وكرت شاشة Adreno 640

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة OxygenOS 10.0

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6 مع فلاش LED مزدوج، في مستشعر Sony IMX586، مع دعم تقنية OIS، EIS، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند دقة 1080بيكسل بمعدل 240 إطار لكل ثانية، أو بدقة 720 بيكسل عند 960 إطار لكل ثانية، مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 117 درجة مع فتحة عدسات f/2.2 مع دعم تصوير macro عند 2.5مم، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات telephoto وفتحة عدسات f/2.2 مع دعم تكبير بصري حتى مرتين.

مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية مع فتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

قياسات الهاتف 160.94 في 74.44 في 8.13مم، مع وزن 190 جرام.

منفذ USB C، مكبرات صوتية ستريو، ودعم تقنية صوتيات Dolby Atmos

بطارية بقدرة 3800 mAh مع تقنية الشحن السريع وشاحن Warp Charge 30T.

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