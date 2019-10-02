تكنولوجيا: قلم Surface Slim Pen الجديد من مايكروسوفت يأتي ببطارية قابلة للشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة مايكروسوفت عن قلم Surface Slim Pen الجديد اليوم خلال حدث Surface الخاص بها، إذ يعتبر هذا القلم خاص بجهاز Surface Pro X.
وحسبما ورد، فإن هذا القلم سيأتي مع بطاريات يتم شحنها لاسلكيًا، وهذا بدلًا من بطاريات AAAA مع الإصدار القديم.
جدير بالذكر أن هذا القلم الجديد يوفر عدة خصائص بما في ذلك استخدام فرش الزيت التي تمتزج لتُظهر الرسم بشكل حقيقي. كما يمكن أيضًا قلب القلم لمحو أي أخطاء تمامًا مثل أقلام الرصاص الحقيقية، أو حتى إمالته للتظليل وتحقيق تأثير مختلف مع الرسومات.
سيتم بيع القلم بشكل منفصل بسعر 144.99 دولار أمريكي، أي أغلى من إصدار Surface Pen السابق والذي جاء بسعر 99 دولار أمريكي.
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