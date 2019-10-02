تكنولوجيا: نظام Windows 10X يحتوي على قائمة Start جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة مايكروسوفت تقوم بإجراء بعض التغييرات مع قائمة Start على نظام تشغيل Windows 10X. فقد قامت الشركة بالكشف عن Windows 10X، والذي يعد إصدار جديد تمامًا من Windows 10 تم تصميمه للعمل على الأجهزة مزدوجة الشاشة والشاشات القابلة للطي القادمة في المستقبل، بما في ذلك جهاز Surface Neo.

وبناءً على ذلك، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نظام التشغيل لجعله أكثر ملاءمة للمس، بما في ذلك قائمة Start.

وعلاوةً على ذلك، ستقوم مايكروسوفت أيضًا بإلغاء Live Tiles وهذا لصالح مظهر أكثر بساطة، وسوف تتضمن قائمة Start على Windows 10X تطبيقات يمكن تثبيتها في مكانها، مع قائمة من المستندات الحديثة.

لقد كان Live Tiles جزءًا من Windows Phone، إذ قامت مايكروسوفت بإضافته إلى Windows 8 في محاولة لتشجيع المطورين على إنشاء تطبيقات تقوم بتحديث المعلومات المعروضة عليهم.

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وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان إصدار Windows 10 القياسي سوف يتم تحديثه أيضًا بهذه التغييرات الجديدة مع قائمة Start أم لا، ولكن الشيء الواضح حتى الآن هو أن مايكروسوفت سوف تستغنى عن Live Tiles مع جميع إصدارات Windows المستقبلية.

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